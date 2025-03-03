拍賣消息：荃中銀主兩房270萬推 高位冧42%
銀主以低價拍賣大型屋苑單位，荃灣中心兩房戶以不足「3球」推拍，較同類型單位高位做價低逾四成。
環亞物業拍賣將於3月中推拍上述項目18座中層F室銀主盤，實用面積約329方呎，開價270萬元，呎價約8,207元。個別銀行網上初步估價約302萬元，推拍價低約32萬元。
不過，該屋苑同座中層C室，面積相同，於2021年以高達470萬元易手，呎價約14,286元；上述拍賣單位開拍價低約42.6%。
元朗特色戶劈13%重拍
另外，忠誠拍賣將於本周三推拍約17項物業，當中包括元朗永發大樓連平台特色銀主單位，實用面積約443方呎，平台面積約743方呎，比單位大近七成，開拍價300萬元，較之前累積減價48萬元，劈幅約13.8%。
該物業原業主於逾7年前以約390萬元買入，現時拍賣價低約90萬元。
同場推拍大嶼山澄碧邨20座中層A室業主盤，實用面積約822方呎，位置鄰近碼頭，開拍價200萬元，呎價只有約2,433元。該行指，單位市價約260萬元，開拍價低約60萬元，差幅約23.1%。
資料顯示，去年底該屋苑19座中層B室同面積單位，以約270萬元登記易手，成交呎價約3,285元。
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