居屋成交：天盛苑三房5年輸40萬

新界居屋入場門檻較低，自上周三降低細價物業印花稅措施公布後，天水圍已錄近10宗同類成交，其中天盛苑三房單位於未補價第二市場以463萬元售出，原業主持貨約5年帳面仍要蝕讓40萬元。

屏欣苑反價4萬易手 祥益謝利官表示，上述為B座高層8室，實用面積約639方呎，區內綠表客議價後，以每方呎約7,246元承接。原業主於2020年以約503萬元購入，帳面貶值約8%。

他指，若單計過去周六，同區連錄約5宗第二市場居屋買賣，售價介乎293萬至370萬元，包括屏欣苑C座高層18室，實用面積約384方呎，白居二議價至338萬元等待簽約，原業主臨場反價4萬元，買家見印花稅下調，即願意以342萬元成交，呎價約8,906元。

青衣過去兩日都錄至少兩宗第二市場買賣。市場消息透露，公屋長安邨安泊樓高層3室，實用面積約443方呎，售價246.8萬元，呎價約5,571元。東涌居屋裕泰苑B座中層實用面積約377方呎單位，剛於未補價市場以295萬元成交，呎價約7,825元。