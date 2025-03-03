二手轉淡：10大屋苑兩日僅6單 4周新低

新盤低開搶客，10大屋苑交投即時回落，中原表示，過去周末只錄約6宗買賣，創4周新低，按周回落約50%，當中更有7個屋苑零成交。

港島中價屋苑影響較輕微，鰂魚涌太古城兩日錄至少3宗買賣。該行王秀芬表示，屋苑寶山閣中層C室，實用面積約582方呎，兩房間隔，成交價780萬元，呎價約13,402元。資料顯示，對下一層同室單位，2020年曾以1,000萬元登記售出，期內跌價約22%。

中原盧鏡豪稱，鴨脷洲海怡半島26座高層A室兩房戶，實用面積約519方呎，望內園景，減價12萬元，以618萬元易手，呎價約11,908元，較銀行估價低約5至10%。

荃灣同期買賣增四成 相反，細價供應較多地區持續錄二手承接，沙田第一城周末錄至少兩宗，成交包括12座一個中層三房戶，實用面積約515方呎，最近叫價608萬元，減價至580萬元售出，呎價約11,262元，原業主持貨逾4年半，帳面跌價約100萬元。

美聯鍾家豪指，荃灣過去兩日亦錄至少12宗二手買賣，按周增約40%，荃灣中心5座低層H室，實用面積約324方呎，放盤約兩個月，減價28萬元，成交價270萬元，呎價約8,333元，約9年帳面貶值約8.7%。

尚悅‧方一房傳貶26% 元朗單日連錄至少5宗二手買賣，消息稱，尚悅‧方中層一房單位，實用面積約288方呎，成交價290萬元，呎價約10,069元，料為項目首宗轉讓，原業主持貨逾7年帳面蝕逾105萬元，跌價約26.6%。同區再現炒風，蝶翠峰一個三房單位，市傳以499.5萬元沽出，約兩個月帳面升值近30萬元。

祥益邱家邦表示，屯門邁亞美海灣6座低層E室兩房收租盤，減價42萬元，上車客以388萬元購入，呎價約8,680元，原業主持貨逾7年帳面虧蝕約59萬元。消息稱，青衣明翹匯高層一房戶，成交價425萬元，逾5年帳面貶值約15.1%。