新盤周末4個月最旺
YOHO WEST PARKSIDE將開售 南首預告提價加推
新地副董事總經理雷霆表示，YOHO WEST PARKSIDE首輪銷售會以價單形式發售119伙，折實平均呎價約11,103元，繼續是「性價比十足」。同日起招標發售9伙。近日股市氣氛回暖帶動，樓市小陽春於第一季已展開。
新地代理總經理胡致遠指，將發售的價單單位涵蓋20伙一房戶、64伙兩房戶及35伙三房單位，折實價約302.5萬至1,067.3萬元，呎價約9,670至15,720元。另有7伙三房戶及兩伙四房單位招標發售。首輪銷售今日晚上7時截票，明日率先抽籤。
市區項目首輪銷售大開紅盤，馬頭角南首日前開賣181伙，即日「一Q清枱」，套現逾9.6億元。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，預計日內加推新一批單位，並具有一定提價空間。
他續指，首輪銷售錄得數組買家購買兩伙或以上，其中一組連購4伙，另有3組買家各購入3伙。客源方面，用家及投資者各佔約一半。若按地區分布，九龍區買家佔約55%，新界區佔約40%，其餘為港島區客。整體買家當中，約六成是香港永久居民。
Coasto上新價單晒冷
港島新盤宣布加推，由宏安地產(01243)發展，已屆現樓的鴨脷洲Coasto過去周六首度以價單形式推售60伙，即日沽出近九成單位，昨日再添兩宗成交，連同招標單位計累售58伙，套現逾2.9億元。
該盤已上載價單3號，盡推餘下25個單位，折實平均呎價約20,737元，安排本周三以先到先得形式發售。宏安地產執行董事程德韻表示，新一輪出售的單位以中高層為主，均享有海景。該公司營業及市務總經理黃文浩指，將發售單位折實價由511.2萬元起。
朗天峰周四賣123戶
嘉里建設(00683)的元朗朗天峰，次輪銷情再次報捷，兩日共售出約117伙。項目已加推價單5號，涉120伙，折實平均呎價約12,923元，並安排本周四發售123伙。
嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，新加推單位涵蓋37伙一房戶及83伙兩房戶，折實價介乎328.01萬至642.46萬元，呎價約10,869元起。發展商同時將3伙於首輪銷售後交易未有進展的單位加價約3.5至12%。另有10伙頂層連天台戶於本周三起以招標形式出售。
泛海集團(00129)元朗洪水橋滙都系列項目，兩日售出約29伙，套現逾1.35億元。周末整體成交個案中，有約43宗做價低於400萬元，可受惠於政府調整印花稅門檻。
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