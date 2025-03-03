新盤周末4個月最旺

雷霆（左）表示，對YOHO WEST PARKSIDE首輪銷情有信心。右為胡致遠。

YOHO WEST PARKSIDE將開售 南首預告提價加推 本港《財政預算案》出爐後首個周末，一連串新盤銷售相繼展開，期內一手成交量增至逾440宗，按周上升逾三成，為4個月以來最暢旺。發展商即時有新部署，新鴻基地產( 00016 )天水圍YOHO WEST PARKSIDE，落實本周三首輪開售128伙。恒基地產( 00012 )牽頭發展的馬頭角南首，首輪沽清181伙後，亦預告日內提價加推。

新地副董事總經理雷霆表示，YOHO WEST PARKSIDE首輪銷售會以價單形式發售119伙，折實平均呎價約11,103元，繼續是「性價比十足」。同日起招標發售9伙。近日股市氣氛回暖帶動，樓市小陽春於第一季已展開。

新地代理總經理胡致遠指，將發售的價單單位涵蓋20伙一房戶、64伙兩房戶及35伙三房單位，折實價約302.5萬至1,067.3萬元，呎價約9,670至15,720元。另有7伙三房戶及兩伙四房單位招標發售。首輪銷售今日晚上7時截票，明日率先抽籤。

市區項目首輪銷售大開紅盤，馬頭角南首日前開賣181伙，即日「一Q清枱」，套現逾9.6億元。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，預計日內加推新一批單位，並具有一定提價空間。

他續指，首輪銷售錄得數組買家購買兩伙或以上，其中一組連購4伙，另有3組買家各購入3伙。客源方面，用家及投資者各佔約一半。若按地區分布，九龍區買家佔約55%，新界區佔約40%，其餘為港島區客。整體買家當中，約六成是香港永久居民。

該盤已上載價單3號，盡推餘下25個單位，折實平均呎價約20,737元，安排本周三以先到先得形式發售。宏安地產執行董事程德韻表示，新一輪出售的單位以中高層為主，均享有海景。該公司營業及市務總經理黃文浩指，將發售單位折實價由511.2萬元起。

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，新加推單位涵蓋37伙一房戶及83伙兩房戶，折實價介乎328.01萬至642.46萬元，呎價約10,869元起。發展商同時將3伙於首輪銷售後交易未有進展的單位加價約3.5至12%。另有10伙頂層連天台戶於本周三起以招標形式出售。