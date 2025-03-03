簡訊一覽
●德昌電機控股(00179)公布，公司正在積極探索機器人、倉庫自動化、醫療設備、仿人形機械人零件和其他新興領域的機遇，利用其驅動系統專業技術拓展高增長市場，正評估一系列潛在的商業機會，但仍處於早期階段，尚未訂立任何須披露、具有法律約束力的協議。
●吉利汽車(00175)公布，旗下附屬浙江吉潤與6機構成立合資公司，從事智能駕駛業務。浙江吉潤將注入13億元（人民幣‧下同）資產，包括吉汽的若干智駕相關技術，另外再注入兩億元現金。
●博雅互動(00434)公布，上周五以約795萬美元，增持約100枚比特幣，每枚成本約7.94萬美元。完成後，共持約3,350枚比特幣，每枚平均成本約5.86萬美元。
●瑞士寶盛（Julius Baer）宣布，將於4月舉行的年度股東大會上，提名滙豐控股(00005)前行政總裁祈耀年（Noel Quinn）為下一任主席。
●蜜雪集團(02097)錄26.49萬人認購，公開發售部分超購5,257.21倍，一手中籤率8%，申請1,500手才穩獲一手。
●三星電子擴大人工智能（AI）手機的組合，其中Galaxy A26起步價僅299.99美元，搭載的AI功能包括智能修圖。
●外媒報道指，M&M朱古力母企、糖果巨頭瑪氏公司（Mars）最快計劃本周發行250億至300億美元債券，以資助其收購品客薯片製造商Kellanova。
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