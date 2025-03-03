●三星電子擴大人工智能（AI）手機的組合，其中Galaxy A26起步價僅299.99美元，搭載的AI功能包括智能修圖。

●外媒報道指，M&M朱古力母企、糖果巨頭瑪氏公司（Mars）最快計劃本周發行250億至300億美元債券，以資助其收購品客薯片製造商Kellanova。