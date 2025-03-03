日本城確切有幾多日本貨？
早年以「十元店」形式售賣日本家品起家的日本城（JHC）至今陪伴港人30多年，現時到底多少日本貨？現時港元強勢，日圓「激安」，豈不着數？
拓自家品牌擴大毛利
國際家居零售(01373)主席兼集團行政總裁魏麗霞表示，「原則上成間舖賣日本貨都可以」，但搜羅最超值實用的產品帶給顧客才最重要，亦即「Value plus experience」（價值加體驗）。集團一直沒有按貨源拆分收入，她透露，現時日本貨佔比一成多，三成左右是自找代工廠的自家品牌，從電器、充電寶，到馬油、羊奶、罐裝鮑魚不一而足，尚未計及意大利意粉等獨家代理產品。
跳過中間經銷商的自家產品，可以在保持競爭力的定價下享有高於集團平均（46.96%）的毛利率，且增加優惠的空間，而其銷售佔比穩定提升，如見到市場上有銷量較好的產品，就會考慮變成找代工廠成為自家品牌。
國際家居零售早年採用了德國藍籌科企SAP的企業資源管理（ERP）系統，掌握哪種產品暢銷就把它放在當眼位置，多加推廣，並且準確把握季節性產品的入貨時間，務求及時清貨。
疫後首份中期業績（2023年5至10月）盈利倒退，原因除了港人出境外遊，亦包括搬遷及升級香港倉庫的一次性費用。魏麗霞表示，倉儲和物流會不停改善，提高效率，但不是資本開支，大型的投資已經完成，並且會持續翻新門面，例如趁租約屆滿後，「這些都是做零售必須的」。
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