日本城確切有幾多日本貨？

早年以「十元店」形式售賣日本家品起家的日本城（JHC）至今陪伴港人30多年，現時到底多少日本貨？現時港元強勢，日圓「激安」，豈不着數？

跳過中間經銷商的自家產品，可以在保持競爭力的定價下享有高於集團平均（46.96%）的毛利率，且增加優惠的空間，而其銷售佔比穩定提升，如見到市場上有銷量較好的產品，就會考慮變成找代工廠成為自家品牌。

國際家居零售早年採用了德國藍籌科企SAP的企業資源管理（ERP）系統，掌握哪種產品暢銷就把它放在當眼位置，多加推廣，並且準確把握季節性產品的入貨時間，務求及時清貨。

疫後首份中期業績（2023年5至10月）盈利倒退，原因除了港人出境外遊，亦包括搬遷及升級香港倉庫的一次性費用。魏麗霞表示，倉儲和物流會不停改善，提高效率，但不是資本開支，大型的投資已經完成，並且會持續翻新門面，例如趁租約屆滿後，「這些都是做零售必須的」。