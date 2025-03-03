開天殺價不可取 談判最好謀雙贏

有錢人都有這些好習慣

一個自詡善於談判、曾著有暢銷書《交易的藝術》的地產大亨近日重掌國政後，不斷以「開天殺價，落地還錢」的手段巧取豪奪。也許這與中國入世首席談判代表龍永圖教路的「決不讓步，除非交換」異曲同工，但在日本城老闆娘魏麗霞看來，談判最重要的始終是達致「雙贏」，絕不能像他那樣「彈出彈入」。

「我嘅理念係知己知彼。你要知道你嘅談判對象需要乜，亦要嘗試站在其立場先有機會傾得埋，仲有記住永遠都係要win-win」。開天殺價固然希望得到自己想要的東西，但一定要雙贏始能長久，「譬如話有個業主，有個供應商，畀你拗贏，但人哋下一單可以唔賣畀你……可以係你贏六佢贏四，或者你贏七佢贏三，但不可令別人是完全無空間」。

談判的本錢固然由實力決定，這必須一步一步、穩打穩紮累積。「記得九十年代初創業，地產市道旺盛，大型商場很難進入，於是我們先進了屋邨，可能你會覺得消費力不像一些大商場那麼強，但這打穩了根基，後來亞洲金融風暴、沙士前後，一些大商場邀請我們進駐，再取得成功。」

愛讀國史 培育膽識 Instagram和Thread不時會彈一些致富法則，有條是說有錢人「常看這4種書：歷史、銷售、經濟、名著」。這句話形容魏麗霞相當貼切，以上帶點「農村包圍城市」性質的道理也是從她對歷史的領悟得出。

「可能是因為我在北京讀書的緣故吧……我很喜歡中國歷史，不僅是書，劇集和電影也會……我喜歡看朝代興衰，尤其戰爭。為何能一統天下？為何能打贏一場戰役？為何會滅亡？這些我都很有興趣，因為商場如戰場嘛。治一間公司與治國類似，『修身、齊家、治國、平天下』一環扣一環，你怎樣贏得人心？怎樣在艱難的時候帶領團隊克服？這些都是一個領袖必須要擁有的智慧和膽識。」

現在公司規模相當大，她笑言「我少了看中國史，更想擴闊視野，每周抽時間看國際大事，並從不同渠道密切觀摩大型零售商在做甚麼」，以至於旅行購物都會本能地思考該店怎樣做生意。