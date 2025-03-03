日本城女掌門︰變陣抗逆風

截至去年10月底止上半財年，國際家居零售的港澳收入為11.09億元，按年跌4.73%，撇除疫情期間市民留港消費和防疫用品提高營業額的影響，對比2019年同期多7.63%，店均亦高於疫前。至於門店數量僅次香港的新加坡（48間），她指，情況與本港相似，近年成本上升令一些消費者前往消費較低的馬來西亞購物。

會員升級進展良好 儘管本港去年11月及12月零售業銷貨額按年共跌逾8%，但魏麗霞相信，港人消費力不減，日常用品總要添置，既然市民改往較低廉的地方消費和習慣網購是改變不了的大環境，就只能自己調整策略來迎合，產品組合會不斷改良，一站式盡量滿足顧客所需，「你都估唔到日本城有賣減肥同保健產品呢？OEM日本雞蛋都有，你見唔到係因為已經賣晒。」

不同地區的門店貨品組合亦會有變化，以銅鑼灣新店為例，既針對遊客會售賣日本和台灣的手信，又基於市民到該區逛街多售些美容產品，「感冒沖劑和止咳等的保健品，市場反應都很好，所以接下來日本城都會靈活調配產品。」

儘管訪港旅客增加對業績的推動作用僅局限於部分地區的分店，但她相信總會對本港經濟有幫助，繼而提高社會的消費能力。中期業績提到2025年要內讓現有100萬名J-Fun登記會員的30萬名升級為「金會員」，她透露，「金會員」去年9月中推出後，3個多月已超過10萬。

不憂移民潮礙內需 對於移民潮流失的內需，她也不特別擔心，因為香港會持續發展，「政府早排話一個城市無一千萬人口都唔夠競爭力，如果當局做順着這個方向發展，以現在香港人口只是700多萬，增長空間是30%以上，況且北部都會區將有大量住宅，有樓有家嘅地方就有日本城，有人的地方就有消費力……良好的購物環境和服務是網絡和AI（人工智能）無法提供的。」

經營面臨不小挑戰，工作上亦總會遇到下屬表現未如自己要求，但魏麗霞表明不會「拍枱鬧人」，「發脾氣無用，不能解決事情，同事反而驚咗你……做人領導該找出問題的原因設法解決，如何令工作更有效率，幫助同事做得更好，任務未能完成做高層可能也有責任。」

三八婦女節臨近，她寄語兒子的話其實也很值得所有男士傾聽：女士們為家庭付出固然出於母性的責任，但不該視之為理所當然，應該疼愛她們，給予多點支持。「女性對社會的貢獻會愈來愈多，一些行業例如零售可能帶點優勢，女性比較細緻，論努力工作更是絕對不輸男性。」

百忙中抽空聚天倫 掌舵一家全港超過300間門店的零售集團，她坦言太多時間放在公司，幸運的是兩名兒子都很懂事，「可能因為見到媽媽好勤力、好忙，為媽媽的工作自豪，佢哋都好生性，努力讀書，識得去諗自己要有作為，身教。但無論幾忙都好，一定要抽時間同佢哋溝通，周末一定會一齊食飯，每年去一、兩次旅行……佢哋細個仲會陪我巡舖，識得建議我可以考慮賣咩添！」

與CEO對話 國際家居零售歷年收入