信玻去年少賺31% 減末息

汽車玻璃分部收入漲16% 不過，建築玻璃分部收入仍有2.37%增長，錄31.08億元，主要是公司已專注於商業及公共項目中的新玻璃安裝項目，大部分屬於政府相關實體，或財務實力雄厚的國有企業或地產商。

另外，汽車玻璃分部收入增長16.38%至63.04億元，原因包括平均售價上升。公司稱，已開發應用於先進駕駛輔助系統（ADAS）、抬頭型顯示器（HUD，把咪表投射在擋風玻璃）、隔音、低輻射薄模等的新玻璃產品，「準備於適當時候推出」。

由於汽車玻璃毛利率擴大4.73個百分點至52.34%，且遠高於其餘兩種玻璃，不計物業、廠房及設備減值和出售虧損，集團去年毛利率尚能微升0.2個百分點至32.4%。

信玻預期，純鹼價格今年低企，且政府推動「保交樓」和「撤辣」，對今年浮法玻璃市場前景審慎樂觀，將繼續研究擴大海外產能，應對美國對華加徵關稅，印尼的新汽車玻璃生產線將於今年上半年營運。

港銀去年信貸增長疲弱，一大原因是生意在內地的企業轉投內銀的低息懷抱，順手減輕人民幣貶值下償還港元貸款的壓力，首度以人民幣呈列業績的信玻可謂表表者。公司披露，去年底銀行借貸已有96.2%用人民幣計值，港元計值的比率由2023年底的39.1%暴減至3.8%，使財務成本勁減60.33%至1.81億元。