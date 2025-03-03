商品預測：地緣政治反覆 油價短期看升

儘管烏克蘭仍有可能與美國達成礦產協議，但由於地緣政治不確定性，市場相信國際油價短期向上。能源資訊平台OPIS的全球能源分析主管克洛薩（Tom Kloza）形容得「簡單直接」︰「任何加快俄烏達成和平的事都對油價不利，任何窒礙俄烏講和的事都有利油價向上。」

然而，由於特朗普仍可能對加拿大原油加徵一成關稅，有證券界人士稱，「只要特朗普繼續打關稅戰，全球市場都會傾向避險。」上古國際集團董事梁彥穎對本月油價的預測範圍上限為每桶76美元，下限為64美元。

估本月金價越三千關後回落 提到避險，獨立外匯商品分析師盧楚仁指，國際金價因關稅的避險因素而向上，估計3月有機會向上挑戰每安士3,000美元關口才出現調整，下方支持位為2,790美元。

梁彥穎稱，近期金價升幅較大，目前市場擔憂特朗普的政策可能推升通脹，同時聯儲局減息預期相對審慎，這使黃金在短期內存在一定調整壓力，預計在每安士2,850至3,000美元範圍上落。

至於「數碼黃金」比特幣，盧楚仁預期，每枚有機會下試7.5萬美元尋覓支持，但因特朗普的政策利好加密貨幣，比特幣調整過後仍有機會上試12萬美元。