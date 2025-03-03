匯市分析：聯儲或釋鷹派信號 美元勢強

上周美國與烏克蘭總統會談的破局過程令人咋舌，俄烏停戰之路陰霾滿布，不排除資金湧入美元避險。然而，撇除地緣政治影響，專家估計單從美國經濟的基本面出發，強美元短期仍會持續，本月美匯指數仍有機會重上108水平。

聯儲局將於本港時間3月20日公布議息結果，同時刊發今年首份季度「點陣圖」。獨立外匯商品分析師盧楚仁預期，聯儲局今次不但會維持利率不變，還會釋放「鷹派」信號，讓市場知道當局未來仍不會減息，加上美國總統特朗普的關稅政策對美匯有利，因此預計美匯指數有望在3月打底回升，區間預計會在105.4至108。

德政局未穩 憂Euro轉弱 上古國際集團董事梁彥穎的看法相對「中性」，預計美匯指數本月呈現震盪格局，難以出現單邊大幅上升或下跌走勢。一方面，近期美國經濟數據出現轉弱迹象，特朗普威脅加徵關稅等因素令前景更不明朗，使聯儲局在貨幣政策上更加謹慎；但另一方面，關稅威脅帶來的避險情緒以及可能引發的通脹預期，會在一定程度上支撐美元。

被東歐局勢弄得一團糟的歐洲方面，盧楚仁表示，德國大選未有政黨能夠取得過半數議席，基民盟需籌組聯合政府，增添不明朗因素，況且特朗普明顯針對歐盟來打壓，估計歐元兌美元反彈過後重回弱勢，預計本月處於1.025至1.063之間。

英鎊博彈 澳元睇法分歧 英鎊方面，由於英國通脹大幅回升下，金融市場認為英倫銀行未必願意加大力度減息，可能支持英鎊進一步反彈，區間將介乎1.25至1.285。

至於非美貨幣，梁彥穎指，澳元兌美元本月在0.6275至0.6525上落。他指，澳元走勢與全球經濟的關聯性較強，中國作為澳洲重要的貿易夥伴，內地經濟的穩定復甦對澳元形成支撐。若本月全球經濟數據持續向好，可望提振大宗商品需求，繼而使澳元可望走強。

儘管市場對澳洲央行本輪減息周期的最終減幅有保留，但盧楚仁稱，始終仍會再減，況且特朗普徵收鋼鋁關稅，澳洲作為最大鋼鋁出口國之一，估計會受到影響，料澳元本周會在0.62至0.647上落。

至於日圓，盧楚仁估計，日本央行在本月19日的議息會議上會加強有關加息信號，日圓兌每美元將在144至151區間上落。梁彥穎稱，日本經濟復甦步伐相對緩慢，通脹水平未達理想，日央行加息導致日圓拆倉的風險進一步減低，日圓將在145.9至153.8範圍上落。