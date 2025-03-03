國金前瞻：美就業望改善 非農職位或添15.8萬

本周環球財金焦點

美國政府效率部（DOGE）正大刀闊斧地裁員，接下來數月可能會對勞動力市場構成衝擊。本周五美國勞工部將會發布2月份的非農就業數據及失業率，對於整體經濟環境乃至聯儲局的貨幣政策走向都有着關鍵的參考作用。市場估計，2月非農就業職位增加15.8萬個，好過前月增幅14.3萬個，失業率維持在4%。

首季經濟存收縮風險 聯儲局的兩大政策使命——穩定物價、實現最大就業，兩者同等重要。因此，除通脹數據外，就業市場的變化會直接影響到當局的利率決定。富國銀行研究報告指出，各地區聯儲銀行的調查顯示，2月份服務業就業人數基本上沒有變化，招聘職位仍然是多年來最低的水平。不過，隨着政府限制移民的措施生效，預料未來勞動力供應成長放緩，可能會令薪酬增長的趨勢持續。

野村美國跨資產宏觀策略主管Charlie McElligott認為，美國政府的一系列政策，反映出總統特朗普有意透過減少支出及就業，引發「溫和衰退」，從而實現經濟轉型。他分析指，目前的政策核心，在於打破美國經濟長期以來對政府的依賴，推動私營領域成為增長的主導力量。

亞特蘭大聯儲銀行的經濟追蹤指標GDPNowy顯示，今年首季度美國經濟有陷入收縮的風險。美國銀行首席投資策略師哈特尼特指出，美國首都華盛頓特區已經有衰退迹象，更可能將美國整體拖入衰退。然而，他同時提出一個假設，即特朗普可能會和其他產油國達成協議，壓低原油價格以緩解通脹壓力，避免經濟降入滯脹。

相比起美國經濟形勢、政策的不確定，歐洲的情況明朗得多，本周四歐洲央行料將減息0.25厘，使得存款利率進一步降至2.5厘。隨着美國與歐洲的貨幣政策分歧擴大，美元強勢的情況料將持續多一段時間。