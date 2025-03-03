中金撐特斯拉歐銷情遇冷僅短暫

世界首富馬斯克領導政府效率部（DOGE）「尋釁滋事」，更高調支持德國主流政黨拒絕合作的另類選擇黨，被指損害其財富主要來源——特斯拉（Tesla）的銷量。其實就算沒有DOGE，馬斯克一向都多業務，有中資投行認為，Tesla歐洲銷情遇冷是補貼退場所致，公司仍有明顯的技術優勢。

年內推新車 謀優化生產 就競爭激烈的電動車業務，中金認為，Tesla產品將走出「空窗期」，事關公司計劃今年推出多款車型，可望使銷量回升至210萬輛，推動毛利率向好，況且智能駕駛技術FSD「始終處於行業前列」。

中金分析，Tesla打算上半年推出全新低價車型Model Q，進攻兩萬至3萬美元的主流大眾市場，可望憑借成本和自動駕駛的優勢，實現銷量持續增長。該企擬應用新一代量產理念，透過減少車身零部件數量、「大執」生產流程等，實現「一次性組裝」，預計可提高生產效率30%、降低組裝成本50%。

至於銷量呆滯，中金認為，首先是中國新能源汽車市場競爭加劇，市場供應增多，其次是歐洲經濟受壓和新能源補貼退坡。然而，隨着「以舊換新」政策延續，加上公司陸續開啟多項購車權益政策、推動FSD正式進入中國等，去年約66萬輛的中國銷量，今、明兩年有望分別升到77萬至83萬輛。

儘管馬斯克的意識形態與歐洲主流不同，中金稱，歐盟仍對購置電動車予減稅或免稅。況且今年是歐盟碳排放法規新的考核年，乘用車碳排放目標值較此前目標值降15%，可增強有競爭力新能源車的供給。

儲能業務裝機望飆五成 況且，Tesla的業務不限於電動車。中金相信，其能源（太陽能）業務已連續多季推動整體盈利能力，以上海儲能工廠產能達到40吉瓦時（GWh），其儲能業務今年有望實現五成以上的裝機量增長目標；同時相信人形機械人Optimus如期量產，兼快速降低成本。