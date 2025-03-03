冀發展中東業務 盈利貢獻需時

銀行界近年積極捕捉東南亞、中東及虛擬資產相關機遇，渣打香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀指，該行高層近日率領30多名客戶出訪中東，尋找業務發展的機會，但坦言，目前雙方的接觸屬起步階段，相信今年有機會達成部分交易，但要在盈利上有明顯貢獻「仍要以年計算」。

她認為，礙於成本、地緣政治及關稅等因素考量，為內地及港商進軍東南亞及中東市場帶來強大誘因，尤其是電商、新能源、先進製造業等新興產業，計劃投資當地設廠或出口產品，視當地為未來發展的一大機遇；目前東南亞相關業務網絡已佔集團逾三分之一收入。

客戶關注金融基建發展 禤氏透露，由去年首次組團往中東僅不足10組客人，到今年增至30餘人仍不夠位置，反映客戶更為積極擴展其業務。客戶較為關注阿聯酋的金融，以及沙特阿拉伯的基建發展等領域；集團在當地擁有分行網絡，在當地聘請「走廊銀行家」，即派遣懂得中文及相關法規的銀行家進駐當地，以回答客戶問題，未來計劃在各地招聘更多走廊銀行家，進一步拓展兩地市場。

數字銀行料來年扭虧 虛擬資產方面，日前渣打宣布與安擬集團（Animoca Brands）及香港電訊成立合資公司，期望在新監管制度下向金管局申請牌照，發行與港元掛鈎的穩定幣。禤惠儀認為，當局的穩定幣發行人監管制度對該行投資帶來很大信心，加上集團多年已在金融科技進行大量投資，合作夥伴精通第三代互聯網（Web3）及成熟電訊服務營運商，相信能產生協同效應。

旗下數字銀行Mox開業即將踏入第5年，但仍未轉盈，她指Mox「最密集的投資期已過」，目前開展包括證券、交易所買賣基金（ETF）的新產品所產生成本僅為小數目，料Mox及同系新加坡的Trust Bank能在2026年度實現盈利，與早前預期維持一致。