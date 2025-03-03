渣打香港料全年貸款增

禤惠儀估拆息續降 港股活躍樓價回落觸發入市需求 近月港股表現回勇，渣打銀行香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀表示，近日與客戶討論發現，他們的投資情緒變得更為樂觀、恒指成交轉趨活躍，目前港元拆息按年有所回落，預期今年息口將繼續向下，加上樓市交投回升，各種因素疊加均有利整體貸款表現，料該行今年貸款能有低單位數的增長。有別於禤氏年初以銀行公會主席身份接受訪問時稱，港銀「全年新增貸款唔再跌已經好好」，反映銀行對後市變得較為正面。

禤惠儀坦言，雖然未來息口及地緣政治環境仍存較大不確定性，但近期客戶的投資意欲變得更為積極，同時宏觀經濟環境有所轉好，包括港股首次公開招股（IPO）及大市交投見明顯復甦，本地息口較去年初回調接近一厘，預期港息年內會繼續下調，息口環境明朗有利企業進行恒常的業務發展。該行預測，美國聯儲局今年或再減息兩次，合共下調0.25至0.5厘。

港CRE無不良貸款 本地樓市方面，她直言「未敢預測今年樓價的升跌」，但隨着近年樓價回落，相信能激發部分剛性需求，近期觀察到樓市成交逐漸活躍，相信樓市回暖及上述息口等因素，將帶動客戶今年的貸款需求及意欲。渣打香港去年貸款達879億美元（約6,856億港元），按年增長3億美元，跑贏大市。

該行去年就香港商業房地產（CRE）一次性撥備5,800萬美元，禤氏強調，審慎風險管理屬業界常見做法，截至去年底，該行並沒有香港CRE相關的不良貸款。與本港CRE相關的貸款總額約26億美元，佔整體貸款組合約3%，其中82%有抵押品。

渣打香港去年除稅前基本溢利按年飆24%至23.08億美元，營運收入漲14%至47.64億美元，同創紀錄新高，為集團單一最大貢獻地區。禤惠儀指，該行去年淨利息收入及非利息收入均錄得雙位數增長，反映業務增長較為多元化；其中，財管及零售銀行業務按年增長15%，主要受惠於客戶總數和新增資金淨值分別按年增加9%和64%，指本地及非本地新客數目增長較平均。

企業銀行收入按年增長6%，創新高。她提到，去年機構客戶避險需求推動交易增長，同時「可持續金融」的收入有雙位數的增長；至於早年收入佔比較少的「新經濟」類別，由2018年對業務收入貢獻僅6%，逐步升至去年的12%，預期生物製藥、潔淨能源/電動車、電商等新經濟將成未來業務增持引擎。

擬台北深圳開理財中心 該行去年成本增加約8%，禤氏稱主要投資人才及基建發展，去年增聘逾100名客戶服務經理或投資專家，據集團策略，目標未來5年上述團隊總數較現水平增加1.5倍人手；私人理財中心深受跨境客戶歡迎，預告年內在港開設第6間大灣區理財中心。該行早前在上海及台中設立「國際私人理財中心」，計劃在台北、深圳等地開業，以瞄準當地高淨值客群。她形容，2025年渣打香港的業務開局不錯，希望全年能維持增長勢頭。

渣打股價近年走勢