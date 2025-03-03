上交所推動優質科企登科創板

中美對壘加劇，強勁的資本市場是中國經濟穩步發展的重中之重。中國證監會副主席李超表示，該會將維護資本市場穩定運行，為資本市場功能發揮提供更好的基礎和支撐作用，下一步將吸引更多優秀的民營企業借助資本市場力量發展壯大，並繼續做好民營上市公司的風險化解工作，打造有利民企發展的市場生態。

上海證券交易所副總經理苑多然稱，該所將不斷完善監管體系和市場生態，大力發展指數投資，積極推動各類中長期資金入市，優化民企融資環境。

苑多然則提到，上交所會以深化科創板建設和併購重組市場改革為突破口，加快落實「科創板八條」和「併購六條」，推動更多優質民營科技型企業在科創板發行上市。此外，對於科創板上市公司併購輕資產、未盈利標的等情形，適當放寬估值上的限制。

不僅是股本融資，他稱，上交所亦會加大對民企發債的支持力度，並推動資產抵押證券（ABS）市場擴容增類，推進不動產投資信託基金（REIT）首發和擴募常態化發行。該所也會幫手解決民企收回應收帳款，改善現金流，並統籌做好房企融資支持和債券違約風險防控，穩步壓降風險民營房企債券存量規模。

值得一提的是，中證監上周五表示會「深入研究論證香港公司到內地上市的可行性」，而不僅是「支持符合條件的廣東企業根據自身需要利用境外資本市場融資發展」、「促進大灣區個人跨境投資便利化」、推動優化「跨境理財通」業務試點等。