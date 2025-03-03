人行等着力解決民企融資難

美國總統特朗普上任僅一個半月就把中國貨的進口關稅大增20個百分點，來勢洶洶，近乎言之不預，難怪野村首席中國經濟學家陸挺直言，特朗普今個任期的重中之重是抑制中國，兩國關係再大幅惡化恐無可避免，並於未來幾個月反映在股市上。面對民企經營環境仍艱難，中國人民銀行等召開金融「支持民營企業高質量發展座談會」，一起解決民企「融資難、融資貴」的問題。

人行行長潘功勝稱，近年來，金融管理部門、金融機構高度重視對民營經濟的金融支持，已加大資金支持、豐富產品和服務等，1月份新發放私人控股企業貸款平均利率為3.56厘，民企在債券市場的融資成本也處於歷史最低水平。

內地經濟欠佳下，一眾銀行找優質項目放貸不易。潘功勝表示，人行將引導金融機構加大對民營經濟的金融資源投入，實施適度寬鬆的貨幣政策，保持流動性充裕，民企融資成本會在「今後較長時間內保持在低位水平」。

此外，金融機構要對「不同所有制企業一視同仁」，要在信貸資源安排和績效考核等方面，加大對民營小微企業的傾斜支持，「保持民營經濟貸款合理增長，逐步提升民營經濟貸款佔比」。正當一些大企業對中小供應商賖帳的情況引起注視，他說，之後會加快出台規範供應鏈金融業務相關政策文件。

獨立外匯商品分析師盧楚仁預測，特朗普在未來日子仍會對中國徵收關稅，對人民幣後市走勢較為不利。上古國際集團董事梁彥穎表示，上月內銀結售匯基本平衡，但當外部風險加劇，人民幣區間上限將受到套息交易和中間價的影響，預計區間下限為7.4兌每美元，上限為7.15。