比亞迪首兩月賣車62萬輛 增逾九成
比亞迪(01211)上月宣布絕大部分車型都會搭載智能駕駛系統「天神之眼」，豪言「全民智駕」，銷量增速如同開了噴射器，上月按年增速升至1.63倍，達32.28萬輛，首兩個月累計銷量遂按年飆92.52%至62.33萬輛，比去年全年的41.26%大幅提高。
發布無人機系統覆蓋全品牌
插電式混能乘用車繼續是銷售主力，上月銷量按年飆1.89倍至19.33萬輛，純電動車銷量增長也大幅提高，按年飆1.27倍至12.49萬輛。
比亞迪昨晚再獻新猷，聯同無人機龍頭大疆舉行「智能車載無人機系統」的發布會。它名為「靈鳶」，由無人機、車載無人機艙及一套軟件系統組成，支持動態起降、一鍵返艙、智能跟飛等功能。董事長王傳福稱，比亞迪成為全球首家量產車載無人機的車企。
其實「靈鳶」是一種可選配置，所有品牌都會有車型搭載，以豹8為例，「靈鳶」的選裝價位為1.6萬元（人民幣‧下同），搭載「靈鳶」後的售價介乎39.58萬至42.38萬元。
海外銷量遠超吉汽長汽
提到選擇，小米集團(01810)董事長雷軍表示，下周將為SU7 Ultra提供一次開放選配的機會，容許鎖單用戶改到心儀配置。他透露，開售兩小時已實現全年銷量目標的SU7 Ultra，買家基本上都買過傳統豪華車，又稱小米車主近兩成是女性，「沒想到有這麼多女車主買」。至於首款車SU7，上月交車量連續5個月超過兩萬輛，公司將持續擴充產能。
出海方面，吉汽首兩個月出口量按年升2.12%，長汽海外銷量升3.72%，比亞迪則以1.24倍的增速絕塵而去。
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