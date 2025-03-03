比亞迪首兩月賣車62萬輛 增逾九成

發布無人機系統覆蓋全品牌 插電式混能乘用車繼續是銷售主力，上月銷量按年飆1.89倍至19.33萬輛，純電動車銷量增長也大幅提高，按年飆1.27倍至12.49萬輛。

比亞迪昨晚再獻新猷，聯同無人機龍頭大疆舉行「智能車載無人機系統」的發布會。它名為「靈鳶」，由無人機、車載無人機艙及一套軟件系統組成，支持動態起降、一鍵返艙、智能跟飛等功能。董事長王傳福稱，比亞迪成為全球首家量產車載無人機的車企。

其實「靈鳶」是一種可選配置，所有品牌都會有車型搭載，以豹8為例，「靈鳶」的選裝價位為1.6萬元（人民幣‧下同），搭載「靈鳶」後的售價介乎39.58萬至42.38萬元。

出海方面，吉汽首兩個月出口量按年升2.12%，長汽海外銷量升3.72%，比亞迪則以1.24倍的增速絕塵而去。