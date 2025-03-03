產經

內地二手樓價跌幅連縮7個月 新盤價彈2.7%

內房企業今年首兩月權益銷售額 內房企業今年首兩月權益銷售額
內房企業今年首兩月權益銷售額
困擾中國經濟已久的內房危機漸見緩和。中指研究院報告指，內地2月百大城市平均二手樓價按月跌0.42%，跌幅較1月份收窄0.09個百分點，連續7個月收窄，一手樓則由於有部分優質改善項目推出，平均樓價按月升0.11%，按年升2.73%，亦見上海、杭州、成都、蘇州賣地普遍有溢價成交。
樂有家研究中心顯示，深圳上月一、二手住宅網簽量超過6,000伙，按年翻倍，新盤預售庫存已由高峰的26個月降至僅7個月，隨着本月多個項目推出或加推，「庫存告急」問題將有所緩解。
潤置中海權益銷售增逾20%
克而瑞統計則顯示，上月百大房企操盤銷售金額按年升1.2%。如果看扣除合作夥伴、真正由房企「落袋」的權益銷售數據，地產商之間分化頗為明顯，如華潤置地(01109)今年首兩個月權益銷售金額按年升21.92%，同屬國企的中海地產和越秀地產(00123)更分別大增35.61%及24.27%。然而，化債努力備受全國注視的萬科企業(02202)跌36.56%。
考慮到去年基數不低，克而瑞相信，房企本月賣樓整體的按年變幅持平或微跌，一、二線樓市調控政策尚有放鬆空間，有助維穩市場，但三、四線城市或將延續「築底」行情。
新世界杭州旗艦甲廈年內售
另邊廂，新世界發展(00017)於雲集阿里巴巴(09988)、DeepSeek和宇樹科技等招牌科企的杭州，開發了一個旗艦項目──新世界‧城市藝術中心。其商用物業分3期發展，第一期商用物業將於今年6月起陸續交付，預計今年底落成啟用，其中「FRONT TOWER壹山」是整個項目唯一可供出售的甲級寫字樓部分，計劃於今年內推售，市值約10億元（人民幣‧下同）；第二期寫字樓、酒店及購物中心最近平頂。
新世界‧城市藝術中心總面積約800萬方呎，住宅部分「江明月朗園」經已交付，累售單位約930伙，銷售金額逾110億元，目前二手呎價逾一萬元。
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