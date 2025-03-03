內地二手樓價跌幅連縮7個月 新盤價彈2.7%

內房企業今年首兩月權益銷售額

困擾中國經濟已久的內房危機漸見緩和。中指研究院報告指，內地2月百大城市平均二手樓價按月跌0.42%，跌幅較1月份收窄0.09個百分點，連續7個月收窄，一手樓則由於有部分優質改善項目推出，平均樓價按月升0.11%，按年升2.73%，亦見上海、杭州、成都、蘇州賣地普遍有溢價成交。

樂有家研究中心顯示，深圳上月一、二手住宅網簽量超過6,000伙，按年翻倍，新盤預售庫存已由高峰的26個月降至僅7個月，隨着本月多個項目推出或加推，「庫存告急」問題將有所緩解。

考慮到去年基數不低，克而瑞相信，房企本月賣樓整體的按年變幅持平或微跌，一、二線樓市調控政策尚有放鬆空間，有助維穩市場，但三、四線城市或將延續「築底」行情。

新世界‧城市藝術中心總面積約800萬方呎，住宅部分「江明月朗園」經已交付，累售單位約930伙，銷售金額逾110億元，目前二手呎價逾一萬元。