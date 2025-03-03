DeepSeek理論利潤率逾5倍 日賺346萬

中國人工智能（AI）初創公司DeepSeek靠着極低成本的AI模型異軍突起，成為市場焦點。該公司披露的財務數字更顯示，拿其AI模型的成本利潤率理論上可以高達545%，V3/R1推理系統理論日利潤達到346萬元人民幣。如此的「暴利」對於整個AI產業而言都是顛覆性的，但到底新技術會使得算力硬件需求減少，還是會刺激更多競爭而導致算力需求不跌反升，專家們對此依然爭論不休。

事實上，545%的成本利潤率只是理論數值，以目前的實際情況來看，DeepSeek-R1模型的利潤率約為85%。如果依照V3的定價，利潤率會降至70%左右。即使如此，數字仍非常可觀。而對算力產業鏈來說，DeepSeek的案例證明，即使在硬件受限的情況下，透過極致的最佳化，也能實現極高的算力利用率和效能。

算力需求不減反增惹質疑 在此之前，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳表示，DeepSeek會激發市場對更有效率AI模型的追求，進而推動整個產業發展，認為算力需求會持續增長。儘管如此，科技業界對於黃仁勳的說法普遍持有懷疑態度，畢竟在新技術之下，對算力需求確實大幅減少，意味着作為AI晶片供應商的英偉達確實面臨極大的挑戰。

值得留意的是，DeepSeek的開源和技術公開，亦使得同行可能要面臨更大的競爭壓力，新一輪價格戰正在路上。DeepSeek的案例顯示，AI模型推理成本的「最低價」被大幅拉低，可以遠低於先前預期，而新一輪價格戰可能會爆發。在這種情況下，作為行業領先者OpenAI，其高價訂閱模式也將面臨考驗，每月200美元的高昂訂閱費可能會令其處於劣勢。