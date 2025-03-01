券商點股：康耐特受惠AI眼鏡商機
港股升至24,000點見阻力，科技股獲利回吐。整體大市成交依然活躍，北水加快流入，部分資金轉向流入內需股。恒生指數昨受外圍影響大幅回吐，後市關注兩會及企業業績期。
與多間科企研發新產品
個股方面，可留意康耐特光學(02276)。公司為全球鏡片製造行業龍頭，早前發布盈喜，預計2024年度純利按年增長不低於30%。受惠於高端產品佔比提升，財務成本下降，盈利增速亮麗。公司引入深圳上市的歌爾股份為戰略股東，雙方將於智能眼鏡業務加強合作。
康耐特早前公布，與美國多家龍頭企業的多個全球領先科技和消費電子企業研發項目進展順利，根據已簽署的採購訂單，已陸續收到包括研發費用和小試訂單在內的款項。
估值上，該股現價對應2025財年預測市盈率約24倍，低於A股同業博士眼鏡及明月鏡片。除了蘋果公司（Apple Inc.）、Meta等科技巨頭推出人工智能（AI）眼鏡產品，內地龍頭華為、小米集團(01810)亦有參與AI眼鏡市場，智能眼鏡市場發展潛力值得期待。建議待調整收集，向上阻力位32元。
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