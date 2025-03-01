股市估市：美股現疲態 投資機遇不缺

美股今年持續震盪，受惠於穩健的經濟增長與企業盈利，預示優質大型股仍將有亮麗表現，而升勢將擴大至科技股以外板塊。標普500指數從歷史高位回落不少，但對美股今年前景仍是看好，可保持樂觀的投資心態。

美國總統特朗普的關稅政策確實增加市場變數，但由於美國經濟前景仍偏向正面，加上美國企業去年第四季的財報表現亮麗，整體盈利增長遠超市場預期，對美股後市仍具支撐動力。

全球貿易風險升溫，關稅政策不利投資市場，對美股帶來短期壓力，但待影響逐步消化，市場又會將焦點回歸企業基本因素。關稅可能推升通脹，讓聯儲局暫緩減息，若上半年不減息，最快可能到9月才有減息行動。另外，人工智能（AI）科技競爭勢將加劇，DeepSeek的面世，讓美中科技競爭趨向白熱化，但從正面看，DeepSeek是開源AI模型，可有效推動AI技術普及化，美企需持續投資以強化競爭力。

聚焦通訊醫療金融產業 此外，美企財報表現亮眼，資金正從不同產業尋找投資機會，預計今年通訊、醫療，以及金融股的盈利增長潛力更強，也將成為資金關注的新焦點。過往兩年多，美股升勢主要由「美股七雄」主導，預計未來市場資金可能逐步轉向其他產業。

以必需消費品股為例，疫情後歐美實體商品消費已回歸，加上數碼消費商機，消費股相關基金可予關注。年輕新世代主力進攻消費科技時代，將加速帶動串流媒體服務、社交、線上零售平台等發展，加上AI加持，AI將改變消費者購物體驗。有研究指出，至2030年，AI將可能促成全球近9萬億美元的線上消費商機。去年第四季假期銷售數據理想，若減息環境延續，利息負擔減低，有利購買力回溫，有助布局美國非必需消費品題材股。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊