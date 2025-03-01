行業剖析：家族信託服務發展潛力厚

家族信託專門設計用於管理和保護家族財產，並實現財富的長期傳承與分配。通過建立家族信託，委託人可以將部分財產轉移到信託中，由受託人根據信託契約的條款管理和營運，最終將收益或財產分配給受益人。這種安排不僅能確保財富的安全，還能避免財產在分配過程中出現爭議，進一步實現資產的保值增值。

4主要角色各具功能 在家族信託中，有4個主要角色。第一是委託人，家族信託的設立者，通常是資產的原始擁有者。他們將資產轉移到信託中，並通過信託契約規定資產的管理方式及受益人權益分配的條件。

第二是受託人，被授權管理信託財產的人或機構，負責根據信託契約的規定執行相關財產管理和分配工作。受託人可以是專業信託公司、律師、或值得信賴的個人，但為了保證專業性與公正性，通常會選擇專業機構。

第三是受益人，最終從信託中獲得收益或財產的人，通常是家族成員，但也可以是其他指定對象。信託契約可以根據不同受益人的需求，靈活規劃資產分配方式。最後是信託財產，委託人轉入信託的資產，可能包括現金、房地產、股票或其他形式的財務資產。這些財產一旦進入信託，便從法律上獨立於委託人和受託人的個人財產。

家族信託有幾項主要功能，首先是資產保護，信託財產與委託人的個人財產分離，不受委託人債務、婚姻糾紛或其他法律問題的影響。這對於家族財富的長期穩定具有重要意義。其次是財富傳承，家族信託能確保財富按照委託人的意願進行分配，避免因為法律繼承程序而導致的不必要糾紛或財產分散。例如，可以設立條款確保子女或後代在特定年齡、條件下才能獲取財產。還有的是稅務規劃，在某些國家或地區，設立信託可以減少遺產稅或贈與稅的負擔，從而實現稅務優化，為家族節省更多資產。

保護資產 減財務風險 家族信託允許根據受益人的需求和條件進行靈活分配，例如為未成年人支付教育費用，或為因健康問題無法工作的人提供生活資助。與遺囑相比，信託的細節通常不需要公開，能更好地保護家族財務狀況和個人隱私。

家族信託的建立過程方面，委託人需要先確認信託的目的，選擇受託人並確定受益人，然後制訂詳細的信託契約，規範財產的管理與分配方式。之後委託人將指定的資產正式轉移到信託，這些財產在法律上從委託人的個人財產中分離，成為獨立的信託財產。受託人根據契約的規定管理信託財產，包括投資、財務操作等，確保財產的穩定增值。當符合信託契約中指定的條件時，受託人將財產或收益分配給受益人。

家族信託可滿足多樣化需求，減少財務風險，維護家族的長期利益。然而，設立家族信託需要專業知識的支持和周密的規劃，因此建議尋求專業機構協助，確保信託的運行合規高效。對於希望實現財產穩定傳承的家族而言，家族信託無疑是一個值得考慮的重要選擇。

港灣家族辦公室業務發展總監 郭家耀（作者為註冊持牌人士）