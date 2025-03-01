二手市況：10大屋苑2月成交超1月

二手購買力釋放，中原表示，2月10大屋苑錄約132宗二手買賣，已超1月全月水平，細價樓指標沙田第一城按月增幅達兩倍，為眾項目最大。二手業主蝕賣吸客，荔枝角美孚新邨三房戶以623萬元轉手，約10年帳面虧損127萬元。

該行指，1月10大屋苑共錄約131宗成交，連同鰂魚涌太古城、美孚新邨及茶果嶺麗港城，上月共有4個屋苑交投量按月增加，鴨脷洲海怡半島及將軍澳新都城亦已追平1月全月交投。樓價方面，藍籌盤中有7個的實用面積平均呎價按月上升，漲幅介乎約0.5至8.4%。

第一城買賣21宗增兩倍 中原伍錦基稱，沙田第一城2月錄約21宗買賣，1月全月只錄約7宗，按月增幅達兩倍，上月平均呎價按月則跌約5.8%至約1.2萬元。他指，早前港股向好，帶動樓市投資氣氛，農曆新年後小陽春初現，推動細價樓交投。

美孚新邨上月錄約28宗買賣，屬10大屋苑中最旺，按月增約40%，呎價約9,388元，按月漲約4.1%。該行馮健平指，美孚新邨1期百老匯街29號中層A室，實用面積約617方呎，成交呎價約10,097元，原業主於2015年1月以750萬元買入，單位帳貶約16.9%。

個別地區新盤低開，同區二手市場受壓。天水圍嘉湖山莊2月僅錄約15宗買賣，中原伍耀祖表示，按月交投跌約35%之餘，宗數屬18個月新低。鰂魚涌康怡花園上月僅錄約3宗，為同批項目中最靜，按月跌約50%。

SEA TO SKY逾4年貶23% 事實上，二手市場成交仍以蝕讓為主。美聯陳健豪稱，將軍澳日出康城SEA TO SKY連錄兩宗蝕讓，包括3座中層F室兩房戶，成交價598萬元，呎價約12,643元，逾4年帳蝕約182萬元，貶值約23.3%。另一個同屋苑2座高層E室，以610萬元易手，逾4年半帳蝕約178.4萬元。