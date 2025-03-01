新盤消息：YOHO WEST PARKSIDE加推55伙344萬起
新盤搶客戰愈演愈烈。新鴻基地產(00016)發展的天水圍YOHO WEST PARKSIDE，昨日上載價單2號，加推55伙，連回贈計折實平均呎價約11,289元，較首批高約3.9%。發展商指，是次推出較高層戶，定價反映坐向、樓層與景觀的不同，屬原價加推。
新地副董事總經理雷霆表示，新一批單位涵蓋一房至三房間隔，折實價約344.6萬至約1,067.3萬元，折實呎價由10,211至15,720元。新地代理總經理胡致遠指，首推實用面積444方呎兩房戶型。今批有6個一房單位折實價低於400萬元。同系北角海璇II招標售出第1座15樓B室，為實用面積為1,164方呎三房戶，連車位以4,597.8萬元成交，呎價約39,500元。
Belgravia Place 2期傳沽63戶
《財政預算案》後首個開賣的全新盤，恒基地產(00012)旗下長沙灣Belgravia Place第2期，昨日展開首輪銷售，以價單形式發售148伙，戶型涵蓋一房至三房間隔，折實平均呎價約16,065元。市場消息指，項目即日售出約63伙。
昨日銷售分兩輪時段揀樓，優先的A組買家可購一至4伙，其中一伙須為實用面積430方呎或以上單位，或至少兩伙指定單位。該組別率先售出約21伙。資料顯示，昨日發售的單位折實價408.78萬至886.86萬元。
上然擬下周開價謀今月賣
再有新盤將參戰，萬科香港旗下大埔上然第1期，部署最快下周開價，短期內對外開放示範單位，目標3月開售。該公司董事總經理周銘禧稱，預計首張價單提供至少81伙，定價參考東鐵沿線項目。
萬科香港執行董事梁啟安指，該盤住客會所室內外連園林空間佔地逾10萬方呎，提供逾50項設施，包括長約50米室外游泳池、戶外環迴緩跑徑、多用途運動場等。另泛海集團(00129)的元朗洪水橋滙都兩期項目，2月累售約160伙，吸金逾7億元。
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