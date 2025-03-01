新盤消息：YOHO WEST PARKSIDE加推55伙344萬起

新地副董事總經理雷霆表示，新一批單位涵蓋一房至三房間隔，折實價約344.6萬至約1,067.3萬元，折實呎價由10,211至15,720元。新地代理總經理胡致遠指，首推實用面積444方呎兩房戶型。今批有6個一房單位折實價低於400萬元。同系北角海璇II招標售出第1座15樓B室，為實用面積為1,164方呎三房戶，連車位以4,597.8萬元成交，呎價約39,500元。