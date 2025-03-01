樓價連跌兩月 逾8年新低

本港住宅市場消化所有利好消息後打回原形，政府公布私人住宅售價指數連挫兩個月，1月最新報287.6點，跌返2016年8月後的逾8年新低，比較去年全面撤辣後的高位，累挫逾7%。

較撤辣後高位挫7% 差餉物業估價署昨日公布的臨時數據顯示，1月私人住宅售價指數按月再回落約0.45%，兩個月累跌約1.3%。而比較2021年9月的歷史高位398.1點，低出約27.76%。至於去年撤辣後的4月，該指數曾升至309.6點，惟相隔9個月，累挫約7.11%，升幅全數蒸發。

1月兩類面積單位售價指數，以實用面積約1,075方呎以上大型住宅單位按月跌幅較大。該指數最新報263.8點，按月下跌約0.98%，連挫兩個月，累跌約1.38%。實用面積約1,075方呎及以下中小型最新報289點，按月亦挫約0.41%，也連挫兩個月，累跌約1.26%。

據該署臨時數字，撇除按月買賣交易量不足20宗的類別，今年1月有多達8個類別的私人住宅平均每方呎售價下跌，當中以新界區實用面積約1,076至1,721方呎中大型單位按月跌幅較大。該區單位1月平均呎價約9,272元，按月挫約9.3%。此外，1月私宅租金指數報192.9點，按月再升約0.42%，連升兩個月，累漲約0.78%。

另外，昨日同時公布的中原城市領先指數最新報137.02點，按周跌約0.27%，連跌兩周共約1.05%；今年暫累跌約0.45%。

首季租金或漲逾1.3% 利嘉閣地產研究部主管陳海潮預期，2月情況料與1月相若，期間市場好壞消息參半，而新盤低開策略不變，故對二手樓價的壓力難除，料按月再跌約0.5%，最終首季樓價料累挫約0.95%。租金方面，料首季有力累漲逾1.3%。

萊坊高級董事王兆麒則預料，樓價在2025年上半年見底，短期內樓價在谷底反覆徘徊，隨着息口及貨尾量漸漸回落，下半年樓價會開始明顯回升，全年可升達5%。