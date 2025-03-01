新財年推8住宅地 涉4450伙

減21%創15載最少 屯門地下季招標 政府財政緊絀，惟樓市仍然低迷，故未敢貿然大舉推地。發展局公布2025至2026財政年度賣地表推出8幅住宅地皮，提供共約4,450伙，較本財年減少約1,240個單位，跌幅約21.8%，創主動推地以來的15年新低。至於下一季透過招標推出一幅屯門住宅地，涉及單位525伙，比今季亦減少約29.5%。

地皮規模較細料具吸引力 發展局指，下財年賣地表推出的地皮所有規模都少於1,000伙，相信較小型地皮會提振市場。該8幅住宅地包括3幅滾存地，其餘5幅新增住宅地，坐落已發展地區，不少前身為校舍、或前街市及預留的政府社區用地，相信對市場具有吸引力。

該批新增土地，包括率先在下季推出標售的屯門海珠路地皮，鄰近鐵路站，地盤面積約47,362方呎，可建樓面逾28.41萬方呎，市場估計每方呎樓面地價約1,500至2,800元，估值約4.26億至7.96億元。另外一幅洪水橋/厦村新發展區地皮，將在3月底截止換地，涉及1,600伙，有望計入同季度供應。

另外，新增地還有筲箕灣東大街地皮提供193伙，佐敦谷彩興路及牛頭角彩霞道分別提供573伙與420伙，以及有781個單位的荃灣永順街與德士古道交界。

至於滾存地包括有赤柱環角道、西貢打鼓嶺清水灣道及東涌106A區；當中東涌地皮將取消原有青年宿舍，並加入東涌第115區另一幅私人地皮內。而被剔出的滾存住宅地計有屯門掃管笏、啟德第4B區5號地盤及大嶼山長沙海沙徑地皮。市場估計該8幅住宅地皮價值由約82.8億至168.4億元。

下財年住宅供應量共約13,700個單位，除了賣地表外，其他住宅供應還包括鐵路物業發展，如屯門第16區站第一期及東涌東站第二期，合共提供約2,440伙。另外，市區重建局九龍城啟德道/沙浦道，涉及約810伙；至於私人發展項目料提供約6,000個單位。泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚指，下年度推出地皮穩打穩紮，亦有測試市場反應。

多層產業大樓地延長招標 該局指，下財年不會有商業地推售，而兩幅位於元朗及洪水橋的多層產業大樓用地會作微調，並延長截標時間，由原先於今年3月21日，延長約兩至3個月，將在3月上旬再作公布。該局正檢視平整中的原有商業用地的未來發展可能性，會提供彈性以配合市場需要，包括可能轉作住宅用途，或將在商業發展的同時加入住宅元素；或為商業地拆牆鬆綁，放寬不同商業用途的限制。該批商業地分布於東涌、小瀝源石門、洪水橋/厦村、九龍東包括啟德等。

本財政年度整體土地供應可提供約8,930個住宅單位，為年度預期目標13,200伙的約68%。發展局指，過去一年外圍環境不確定，減息步伐比預期緩慢，故發展商投地較保守，故即使政府有土地可以供應，但仍要審時度勢。

下財年賣地表住宅地皮一覽