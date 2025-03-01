簡訊一覽
●香港電訊(06823)在內地取得增值電訊業務擴大對外開放試點批覆，為首家獲互聯網服務供應（ISP）和互聯網內容供應（ICP）資格的港資電訊營運商。
●萬洲國際(00288)公布，將派發特別股息每股0.18元。
●太平洋航運(02343)去年賺1.31億美元，按年升20.4%，末期息每股5.1港仙。
●太平洋網絡(00543)料去年轉虧為盈，賺4,000萬至5,000萬元人民幣。
●瑞安房地產(00272)預期，去年溢利將介乎8億至8.25億元（人民幣‧下同），較2023年度賺13.97億元有所倒退。
●中國順客隆(00974)料去年錄虧損淨額介乎6,200萬至7,200萬元（人民幣‧下同），較2023年度蝕約2,668萬元有所擴大。
●中國高精密(00591)截至去年底止半年賺1,581萬元人民幣，按年虧轉盈，不派息。
●飛達帽業(01100)發盈警，相比2023年度賺1.17億元，預期2024年溢利將按年錄得不少於50%跌幅，主要由於歐美零售消費信心偏弱，主要客戶仍在消化年前大量備貨而囤積的庫存。
●新興光學(00125)昨與承建商訂立建築合約，於越南隆安省新建一所廠房及其附屬的設施，合約總額折合約984.44萬元。
●華潤置地(01109)旗下華潤置地（寧波）據報以總價11.68億元（人民幣‧下同）競得浙江寧波鄞州區一幅住宅地皮，成交樓面價每方米25,514元，溢價率50.11%。
●融創中國(01918)指已就呈請向高等法院申請關於公司股份轉讓的認可令，該申請已於昨日獲高等法院批准。
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