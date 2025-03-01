東京核心物價4個月首跌

日本總務省公布，東京2月扣除新鮮食品的核心消費物價指數（CPI）按年上升2.2%，較1月回落0.3個百分點，是4個月以來首次放緩，但高於日本央行2%目標。期內，整體CPI升2.9%，另撇除新鮮食品和燃料成本的CPI升幅為1.9%。

央行憂美關稅影響大 此外，當地1月零售銷售按年升3.9%，低於預期的4%；惟工業生產跌幅略低於預期，按月只跌1.1%。經濟產業省調查稱，日本製造商預期2月份經季節調整後的工業生產將增長5%，惟3月會轉跌2%。

隨着全球貿易戰再升級，各國取態和應對備受外界注視。日本央行行長植田和男最新在南非出席二十國集團（G20）財長及央行行長會議後提及，美國關稅為全球經濟帶來極大不確定性，不僅要仔細審視事態變化，亦要在制訂貨幣政策上保持警惕，衡量日本經濟、金融市場及物價前景如何發展。

不過，他未有評論近期日本國債孳息率上升的情況，只重申若然債券孳息率不尋常地急升，日央行會隨時準備採取緊急買債計劃；認為近期債市無大問題，債息表現是根據投資者對經濟及通脹前景的看法而走。話說回來，上周日本國債孳息率曾升穿1.45厘的15年高位，多少反映外場預期日央行加息步伐加快。

法國CPI升幅放緩 此外，日本政府發出的聲明指，正考慮對中國生產的石墨電極徵收反傾銷稅，原因是相關進口產品對日本國內產業構成損害。

歐洲方面，法國2月居民消費價格指數（CPI）按年升0.8%，升幅較1月的1.7%大為放緩，主因與能源價格重新調整有關；第四季國內生產總值（GDP）終值最新修正至升0.6%，較前值低0.1個百分點。