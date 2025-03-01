中企併購交易量年升24% 料續增

羅兵咸永道（PwC）發布的《2024年中國企業併購市場回顧與前瞻》顯示，去年中國企業併購市場交易額與2023年相比下滑16%，跌至2,770億美元，創近年新低。然而，由於風險投資交易量大升，總交易量按年增長24%。

超大型交易39宗 近10載低 該企中國諮詢部主管合夥人施道偉表示，受惠於持續進行的國企改革帶來的大規模交易、跨國公司採取措施優化投資組合，中國資本對海外投資需求增長，尤其是對東南亞地區的投資，以及大量私募股權項目擬退出的需求，預計今年的併購交易或將在去年的基礎上達到雙位數的增長。

去年，超大型併購交易（單宗交易額超過10億美元）僅有39宗，跌至近10年最少，其中18宗與國有企業有關；工業（9宗）、高科技（8宗）和電力能源（6宗）等行業更受大額資金青睞。儘管缺乏超大型併購交易，去年下半年的交易金額相比上半年增長三成，達到1,580億美元。

私募股權投資交易額挫18% 在戰略投資者併購交易方面，境內戰略投資者併購的交易金額下降10%，數量下降4%。私募股權投資（財務投資者參與的併購活動）持續受到挑戰，整體交易量下跌11%，交易額下跌18%，是自2014年以來的最低水平。

風險投資基金交易量（財務投資者參與的小型交易—金額低於1,000萬美元）是一大亮點，增長將近三分之二，至超過6,000宗；高科技和工業併購交易分別佔交易量的39%和21%，表明市場上出現大量的小規模交易，如人工智能領域早期融資等。