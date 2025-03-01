高淨值客想住星洲

滙豐：香港仍屬多重居住權企業家首選 有私人銀行研究報告發現，香港是擁有多重居住權企業家的首選地，是最大規模財富走廊的一部分。其中，49%受訪香港企業家額外擁有內地居住權，同時亦有37%內地企業家額外擁有香港居住權。不過，對於高淨值人士而言，新加坡才是最考慮移居的地方。

滙豐環球私人銀行最新發表的《2025年環球財富中心投資者》報告顯示，全球最富有的投資者流動性增加，在世界各地規劃額外的居住權，同時為資產和企業探索環球機遇。該報告對1,798名擁有至少200萬美元可投資資產的高淨值企業擁有人進行研究，其中三分之一受訪者為淨資產超過一億美元的超高淨值人士。數據顯示，2023年香港成為超高淨值人士最多的城市，數量達12,545人，僅次於紐約。

49%港商具內地居住權 在調查的10個市場中，香港在擁有多重居住權的企業家人數（79%）中排名第一，緊隨其後的是內地，比例為69%。有49%的香港企業家在內地擁有額外居留權，而37%的內地企業家在香港擁有額外居留權。

在考慮增加另一個居住地的企業家數量方面，香港位居榜首，有76%的企業家正在考慮是否要增加居住地，居次席的內地有63%。

報告認為，政府將重點放在吸引家族辦公室，推出多項計劃來吸引年輕企業家，包括高才通計劃（TTPS），資本投資者入境計劃（CIES）等；指跨境理財通計劃（WMC）將是香港在未來幾年成為全球最大財富管理中心的原因之一。

另一方面，報告提到，新加坡在近幾十年來已經發展成為國際財富中心，尤其備受亞洲地區內的企業家青睞。在該行的研究中，新加坡是高淨值人士最考慮移居的地方（在23個國家中），對於35至44歲年齡層的高淨值人士和超高淨值人士來說，新加坡名列前茅。調查顯示，接受訪談的香港企業家與內地企業家，分別有24%及20%在新加坡擁有第二居留權。

個人財富轉移首選瑞士 該行指，瑞士是尋求在未來12個月內將個人財富轉移至新地點的企業家首選地。在對高淨值企業家考慮作為建立部分或全部業務所在地的調查中，美國與新加坡一同被獲選為23個地點中的首選地點。

滙豐環球私人銀行亞太區總監嚴樂居表示，隨着更多環球企業家尋求多元化的跨國投資機會，該行觀察到香港及新加坡吸引到更多來自世界其他快速成長地區的財富流動，尤其是中東地區。

企業家未來一年計劃轉移財富到香港比例