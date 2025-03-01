信光少賺73%停派末息 太陽能玻璃毛利率挫

業績差劣的一大原因，乃近年擴產頗為進取的太陽能玻璃部門，去年要做3.92億元的物業、廠房及設備減值虧損。但就算忽略此帳，由於收入倒退，太陽能玻璃部門毛利率也勁縮11.89個百分點，僅9.65%。

煞停雲南江西新廠建設 等候國家出手前，行業已先行自救。信義光能稱，太陽能玻璃行業下半年停產及削減產能，「使整體產能降至年初水平以下」，公司自己原定去年有6條生產線投產，結果僅4條，還煞停雲南和江西新生產基地的開發。

去年底，集團太陽能玻璃日熔量3.22萬噸，僅2.32萬噸在產，可見公司有減產，其中4,000噸今年按市況開始運作，其餘5,000噸「待進一步安排」，畢竟業務環境短期內仍具挑戰。不過，正如能源局官員所講太陽能產業「外貿形勢更趨惡化」，集團仍在印尼建設兩條生產線。