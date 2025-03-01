信光少賺73%停派末息 太陽能玻璃毛利率挫
內地出口「新三樣」之一的太陽能組件產能過剩，國家能源局官員日前才坦言其「內捲」尚未根本解決，正制訂政策。藍籌股信義光能(00968)以去年業績作出說明，去年純利倒退73.76%至10.08億元（人民幣‧下同），停派末期息，單計下半年更是轉蝕。
業績差劣的一大原因，乃近年擴產頗為進取的太陽能玻璃部門，去年要做3.92億元的物業、廠房及設備減值虧損。但就算忽略此帳，由於收入倒退，太陽能玻璃部門毛利率也勁縮11.89個百分點，僅9.65%。
煞停雲南江西新廠建設
等候國家出手前，行業已先行自救。信義光能稱，太陽能玻璃行業下半年停產及削減產能，「使整體產能降至年初水平以下」，公司自己原定去年有6條生產線投產，結果僅4條，還煞停雲南和江西新生產基地的開發。
去年底，集團太陽能玻璃日熔量3.22萬噸，僅2.32萬噸在產，可見公司有減產，其中4,000噸今年按市況開始運作，其餘5,000噸「待進一步安排」，畢竟業務環境短期內仍具挑戰。不過，正如能源局官員所講太陽能產業「外貿形勢更趨惡化」，集團仍在印尼建設兩條生產線。
該企旗下經營太陽能發電場的信義能源(03868)去年收入則升6.99%，每股末期息卻僅升3.84%至27港仙，一大原因是銀行貸款利息開支大增18.87%。另外，去年底以電價補貼為主的貿易應收款項仍升17.9%，合資公司去年中標一個100兆瓦的馬來西亞項目，預計今年下半年建造。
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