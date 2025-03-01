惠普戴爾上財季收入增長遜聯想

不僅如此，惠普指引4月底止本財季經調整每股純利僅75至85美仙，比起去年同期的82美仙，即按年最多倒退8.53%，遜預期；同時準備本財年內裁員1,000至2,000人，以每年節流約3億美元，拖累股價周五早段曾跌9.5%。

批關稅戰傷害利潤 撞正特朗普再度調高中國貨進口關稅，惠普乘機歸咎指，關稅及部件成本上漲不利盈利，問題是公司同時強調已分散供應鏈，本財年結束（10月底）之前，北美市場的中國製造產品比例會少過10%。

由於戴爾有人工智能（AI）伺服器，其業務比惠普較為接近聯想，營業額和純利更勝一籌。不過，截至1月底止季度，戴爾收入按年僅升7.22%，比聯想慢12.33個百分點，錄239.31億美元。伺服器與網絡部門收入按年增36.58%至66.34億美元，使基礎設施解決方案集團（ISG）收入按年升21.64%至113.52億美元，但面向一般消費者的個人電腦收入跌逾10%，抵銷企業方面約5%的增長；列帳純利則按年升26.82%，而競爭對手聯想上財季多賺逾倍。

戴爾稱，xAI等的AI伺服器訂單現超過90億美元，指引明年1月底止本財年收入升5.68至9.87%，突破1,000億美元，其中150億美元來自AI伺服器，增長近五成。然而，上季21億美元的AI伺服器收入低過預期，加上英偉達的晶片「食水深」，對本財年毛利率有一個百分點的影響，擬搭售儲存等較高毛利的產品來應對。戴爾周五早段曾瀉8.18%。