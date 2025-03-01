高盛看好小米高端化策略 睇58元

高盛指出，見到小米高端化策略和不斷發展的「人x車x家」生態系統，將持續超越消費者預期，料其電動車、智能手機和人工智能物聯網（AIoT）領域的新產品均具有高於行業的性價比，亦將支撐其品牌向高端市場崛起，帶來不斷擴大用戶群及生態系統，同時增強收入及利潤增長的可持續性。

該行認為，小米SU7 Ultra於業界擁領先的性價比，低於預期的價格反映集團在銷量上挑戰「56E」（寶馬5系列、奧迪A6和賓士E-Class）的雄心。此外，小米15 Ultra智能手機具有競爭力的價格，示對其潛在銷售量充滿信心。

夥北辰布局「會展+科技」 花旗發表報告指，小米2025年電動車出貨量40萬輛的目標可實現，維持「買入」評級，而去年第四季度業績、今年第一季度展望，以及AI智能眼鏡的發布，或成短期推動因素，目標價定在51.7元。

北辰集團與小米在國家會議中心簽署戰略合作框架協議，將在「會展+科技」融合及商業生態活動籌辦等領域展開合作，共同服務北京「四個中心」功能建設，促進科技、會展及服務貿易協同發展，預計3月國家會議中心將首次實現雙館聯動，進一步推動雙方合作落地。

此外，工信部與市監總局昨發布通知，將加強智能網聯汽車產品准入與召回管理，相關指南提出規管營銷宣傳行為，並進一步規範汽車生產企業遠端升級（OTA）技術，提升智能網聯汽車產品安全水平等。