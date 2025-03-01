疑售英偉達晶片予DeepSeek 新加坡控3男

就美國擬調查中國人工智能（AI）初創公司DeepSeek透過新加坡取得被禁的英偉達（Nvidia）晶片，新加坡警方周四起訴兩名新加坡籍和一名中國籍男子違反欺詐罪，料涉走私晶片，案件將於本月7日審理，一旦定罪，監禁刑期最多20年。

微軟促華府放寬AI晶片限制 美國在對中國高科技的制裁上亦寸步不讓。由美國總統特朗普提名領導工業和安全局（BIS）的凱斯勒（Jeffrey Kessler）指去年10月揭發的有關台積電生產數十萬顆晶片流向中國華為公司的報道，「令人極為擔憂」，BIS應當運用「其所擁有的所有執法與處罰權限」來處理事件。

不過，美國政府大力打壓之下，可能會出現反效果。據報微軟呼籲特朗普政府放寬最先進AI晶片出口限制，因為對可在數據中心用於訓練AI模型的半導體實施限制，最終或導致盟友轉向中國滿足他們的需求。現時包括印度、以色列和瑞士在內的美國盟友在現行的分級制度下，也被限制獲得最先進的晶片。

早已被限制在中國做生意的英偉達（Nvidia）日前發布季業後股價暴瀉，市值再度失守3萬億美元大關，但該股仍獲一眾投資銀行唱好。其中，摩根士丹利預料，Blackwell架構晶片的需求將持續強勁，並預計在年底前全面發力。儘管毛利率受到該類晶片推進過程中產生的額外成本影響，但應該只是暫時，維持「增持」評級，上調目標價6.57%至162美元。

大行護航英偉達 股價續挫 瑞銀亦重申英偉達「買入」評級，目標價185美元，預計英偉達今年每股賺5至5.5美元，明年最少達到6至6.5美元。儘管如此，英偉達周五早段曾再跌3.11%。

亞馬遜行政總裁賈西稱，其自家AI晶片Trainium獲得客戶歡迎，市場需求強勁，可能成為集團另一項重要收入來源，但英偉達仍是重要夥伴，未來仍有很大的合作空間。

另外，資產管理公司Apollo被指正與Meta商討，擬牽頭為Meta提供約350億美元的融資方案，助其在美國興建數據中心。