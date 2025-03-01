中興盼變極致AI公司

單計去年末季，中興收入按年倒退10.33%至312.54億元，連跌兩季，且跌幅擴大；純利按年挫65.08%至5.18億元，不計非經常項目更轉蝕7.19億元。集團去年派息相應地減少9.66%，每10股派6.17元。

中國收入跌半成 亞非增 由於內地5G已投入服務多年，國營電訊商更着重回報股東，減少採購流動網絡設備之際，也大增在算力方面的投放。然而，中興去年運營商（電訊商）網絡業務生意倒退足足15.02%，對比集團中國收入減少5.18%，中興從國營電訊商的生意恐怕仍會減少。要留意，這個分部的毛利率升至50.9%，屬利錢最高的部門。

李自學稱，無線及有線核心產品市場份額穩中有升，繼續於內地的室內網絡和高鐵場景實現「空白突破」，並積極布局5G-A場景，同時在海外市場斬獲不少，如核心網產品在泰國、孟加拉、非洲多國實現市場份額提升。確實，中興去年亞洲（中國以外）及非洲收入分別增長8.91%及3.23%，跟中國發展「全球南方」的戰略同步。

李又稱，公司經已「順應客戶投資結構變化」，加緊開發智能運算伺服器，「市場項目機會逐步落地」，同時推出液體冷卻、一體化電力模塊等自研的數據中心配套產品。

擬用300億進行委託理財 就如何實現「極致AI」，業績報告提到，不僅以AI提高電訊商的網絡效率，亦會提供滿足所有場景需求的智算產品，包括「開箱即用」的「訓（練）推（理）一體機」、可「實現大模型在不同廠家GPU上平滑遷移」的AI工具，同時自研「定海」ASIC晶片（英偉達覺得GPU不會被ASIC排擠）。

到底國營電訊商提升算力能否提振中興生意，尚待觀察，但隨着政府和企業數碼化，中興去年政企業務升37.01%，問題是伺服器和儲存毛利率下降，拖累分部毛利率勁跌19.58個百分點至15.33%。

受惠手機「以舊換新」的消費者業務則見生意升16.11%，儘管未能抵銷電訊商生意減少，毛利率升0.57個百分點至22.66%，主要由於路由器等家庭產品毛利率提升。

中興更聚焦高潛力和戰略性研發項目，去年研發開支減少4.97%，佔收入比例跌0.54個百分點至19.81%，達240.31億元。李自學強調，中興收入要有利潤，利潤要有現金流。此外，公司擬使用總額不超過300億元進行委託理財。

中興通訊2024年度業績摘要