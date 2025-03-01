半年核心賺44億 新世界7招減債

積極賣產削資本支出等 她提出的7招，首兩招分別是積極出售中港兩地發展項目，以及積極出售非核心資產，兩者目標於2025財年實現260億元的資金回籠。第三招是釋放集團持有農地價值。第四是提高租務回報，增加經常性收益。第五是「大刀闊斧」地精簡成本，她指期內資本支出已按年大幅下跌35%。第六是繼續暫停派息，保留現金，直至債務改善。第七是積極財務管理，繼續與各大銀行商討再融資安排。

年內推4項目逾千八伙 對於樓市，黃少媚表示，去年下半年開始減息周期，加上按揭成數放寬等利好政策推動，香港樓市氣氛回暖。今年內集團會主力推出4個項目，包括北角皇都和啟德跑道區柏蔚森的剩餘單位，以及黃竹坑站港島南岸第5期和九龍城衙前塱道項目，合共超過1,800伙單位。

回顧上半財年，新世界於香港的物業發展收入為17.34億元，按年升39.16%。內地於上半年合約銷售已達75億元人民幣，佔原定全年目標110億元人民幣的逾68%，故因應市場情況，上調全年內地銷售目標至140億元人民幣。

市傳公司正在出售尖沙咀K11 Art Mall，黃指目前未有就該項目簽訂任何有約束力協議，強調有合適價位才會出售。

截至去年底，新世界總負債按半年減少4.24%至為2,109.25億元。首席財務總監劉富强表示，集團短期債減少94億元，是因為部分短期債務再融資變成長期債務；淨負債比率在2025財年上半年上升2.5個百分點至57.5%，主要是投資物業及發展物業減值的非現金影響等。