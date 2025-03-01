華置去年蝕21億 核心虧損擴6.2倍
劉鑾雄（大劉）曾任主席的華人置業(00127)公布，在截至去年底止年度，全年蝕21.08億元，按年盈轉虧，每股虧損額達1.105元。如撇除主要非現金項目虧損，但包括就出售投資物業於過往年度確認之累積已變現公平值虧損後，該公司亦錄得核心虧損4.89億元，按年擴大6.28倍！
總收入挫近三成
期內公司多項營運指標下跌，總收入按年大挫29.77%至3.36億元。其中，被視為地產公司穩定收入來源的租金收入去年按年下跌20.45%至2.04億元。業績報告內解釋，主要由於去年8月出售一間持有英國倫敦St George Street 14號之附屬公司；位於英國倫敦St James's Square 11及12號以及Ormond Yard 14至17號之物業，因部分物業進行優化工程而令出租率下降，而該物業於去年12月已出售；及香港辦公室部分之租金收入下降。
另外，華置按淨額基準呈報出售持作買賣之投資收益插75.85%至1,588.8萬元。上市及非上市股本投資之股息收入腰斬至4,048.6萬元。此外，證券投資項下錄得未變現虧損3,300萬元。而投資物業之公平值變動之未變現虧損及已變現虧損分別為16.54億元及7,709.2萬元。
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