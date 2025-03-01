華置去年蝕21億 核心虧損擴6.2倍

總收入挫近三成

期內公司多項營運指標下跌，總收入按年大挫29.77%至3.36億元。其中，被視為地產公司穩定收入來源的租金收入去年按年下跌20.45%至2.04億元。業績報告內解釋，主要由於去年8月出售一間持有英國倫敦St George Street 14號之附屬公司；位於英國倫敦St James's Square 11及12號以及Ormond Yard 14至17號之物業，因部分物業進行優化工程而令出租率下降，而該物業於去年12月已出售；及香港辦公室部分之租金收入下降。