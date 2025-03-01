納指早段再跌171點 美PCE物價漲2.5%

美國總統特朗普於本港時間周四晚上宣布再度對華加徵關稅，連兩個鄰國──加拿大和墨西哥都不放過，美股同日已先跌為敬，周五早段個別發展，道指曾升160點，報43,399點；標指曾倒升13點，報5,875點；以科技股為主的納指曾再跌171點，報18,372點。

聯儲局最重視的物價指數──個人消費開支（PCE）價格指數，1月份按年漲幅降至2.5%，符預期，撇除食品及能源後的PCE按年漲幅亦降0.3個百分點至2.6%，符預期。

6月減0.25厘機率逾50% 巧合的是，芝商所FedWatch工具顯示，就是貿易戰升級的周四，6月份減息0.25厘的機會率終升越50%。10年期美國國債孳息率昨晚低見4.23厘。克里夫蘭聯儲銀行行長哈瑪克稱，現時息口並不太緊縮，應該凍息至更多通脹會回落至2%政策目標的證據出現。同樣來年才有投票權的費城聯儲銀行行長哈克亦說，目前的息口不會損害經濟，不會現在就排除加息。

不過，今年有貨幣政策投票權的堪薩斯城聯儲銀行行長施密德表示，儘管通脹有上行風險，但據他「落區」所見，加上近期的數據，一些不確定性或影響經濟增長，聯儲局防範通脹風險時可能要平衡增長的隱憂。

美股基金周吸1537億 早前出爐的美國經濟數據欠佳，市場憧憬聯儲局減息，倫敦股票交易所集團（LSEG）數據顯示，截至周三為止一周，美股基金錄得197.1億美元（約1,537.38億港元）淨流入，為9周最多，吸資量遠多於歐股基金和亞股基金的分別43.3億美元及32.5億美元。

瑞銀財富管理投資總監Mark Haefele表示，就算特朗普對特定國家加徵關稅，息口會隨通脹回落，對美股仍有信心，亦看好優質債券，如5年期美國國債和投資級別的企業債券。

另一邊廂，特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克領導政府效率部（DOGE）得罪大量既得利益者，全美最大工會之一的美國教師聯會去信貝萊德（Blackrock）、領航（Vanguard）等大型基金公司，擔心他們忽視Tesla持股的風險，要求正視，除了上季盈利倒退和市場競爭，還有馬斯克不務正業。

Tesla正開拓新的增長點，據報已向加州申請提供類似Uber的召車服務，無人駕駛的士（Robotaxi）則未申請，但也算是為將來進軍無人駕駛的士鋪路。