港零售基金銷售飆47% 創3載高

香港投資基金公會公布，本港零售基金去年總銷售額817億美元，按年增47%，創3年新高。投資基金委員會聯席主席鄒建雄稱，全球投資者近期重燃對中港股票的興趣，特別是內地人工智能（AI）公司DeepSeek取得突破性發展，投資者對AI及科技行業發展更樂觀，預計今年增長勢頭持續。

去年整體淨流入959億 數據顯示，截至上周六的過去一年，大部分零售基金類別都錄得正回報，股票基金表現突出，表現最好的香港股票基金升34.4%；其次是大中華股票和中國股票，分別升27.3%和26.2%，北美股票升15.7%。鄒氏指，據業界反饋，基金銷售強勁勢頭延續至今年，未見一面倒向某類基金，銷售表現較平均。惟因中港股市近期升勢急，或有投資者暫抱觀望態度，其後再「加碼」。

該會公布，去年基金整體淨流入123億美元（約959.4億港元），遠高於前年的1.87億美元，主要受債券基金及貨幣市場基金分別淨流入118億美元及33億美元推動；股票基金淨流出規模按年收窄約16%至27億美元；混合資產基金淨流出縮減至4.43億美元。單計去年第四季，股票基金淨流出5.44億美元，連續10個季度淨流出；債券基金淨流入按季減約88%至6.7億美元；混合資產基金淨流入近5億美元，是自2022年下半年以來首次淨流入。

投資基金委員會聯席主席黃德泰解釋，基金出現淨流出，反映有投資者贖回基金，以鎖定利潤，在第四季情況明顯。但他指債券基金波動較股票小，在減息或息口維持情況下，預期仍受投資者歡迎。美股估值偏高、地緣政治緊張，或令市場持續波動，提醒投資組合應維持均衡及多元化，並兼顧風險管理。