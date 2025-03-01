24港銀助企業人幣融資

人民幣貿易融資流動資金安排昨日正式啟動，首階段參與銀行有24家。香港金融管理局稱，1,000億元（人民幣‧下同）的總額度中，約500億元已分配給參與銀行。新安排下，銀行可透過獲分配的額度向金管局借取人民幣資金，為企業提供人民幣貿易融資服務；又指將視乎落實情況和市場需求，計劃年中推動下一階段額度分配工作。

滙豐表示，客戶對安排反應踴躍，不少離岸企業查詢利用人民幣在港進行貿易結算，亦為多名客戶安排貿易貸款，包括信用證貸款、結構性貿易貸款等。該行香港區行政總裁林慧虹稱，安排為企業創造新的增長機遇，期待為客戶提供更具競爭力的貿易融資方案。中銀、渣打等亦為客戶開辦貿易融資服務。

人行傳要求內銀降美元存息 財經事務及庫務局官員稱，人民幣息口相對較低，吸引不少地區及國家來港發行人民幣債券，透露印尼政府有意來港發行人民幣債券。疫後亞洲各國間貿易增多，人民幣在過去一段時間使用量增加，期望在金融市場變化過程中，香港能受惠。

另有消息指，中國人民銀行在過去數周間，要求內地各大銀行下調美元存款利率。分析認為，有關舉措是阻止美元存款進一步上升，並刺激市場將更多美元兌換成人民幣，以支持疲弱的人民幣匯價。

人行昨於公開市場以固定利率、數量招標方式開展2,845億元7天期逆回購操作，利率仍為1.5厘。據統計，公開市場連續第3日淨投放，本周淨投放1,331億元。

港認可機構人幣存款增6.5% 香港認可機構1月存款總額按月升1.4%，港元及外幣存款分別增1.3%及1.5%；人民幣存款升6.5%，於1月底為9,868億元。1月貸款與墊款總額跌0.2%，在港使用的貸款（包括貿易融資）跌0.5%，境外使用貸款升0.6%。1月底港元貸存比率跌至75.7%。

1月新申請貸款個案按月增3.3%，至6,516宗；新批出的按揭貸款額按月減2.1%，至250億港元。按揭貸款拖欠比率0.12%，經重組貸款比率維持於接近0%。