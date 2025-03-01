港交所獲多間大行調高目標價

滙豐指出，港交所去年業績符預期，管理層對新股市場有信心，亦預料今年會將人民幣櫃台納入港股通，認為新上市公司和互聯互通計劃擴展的利好因素，有助保持換手率高於長期平均水平，上調港交所今、明兩年的盈利預測分別6.4%及5.6%。

中金認為，港交所業績表現勝預期，並將受惠來港上市支持政策及港股上市門檻持續完善，A股公司兩地上市及潛在科技企業上市，有望進一步為港股市場注入優質資產，提振市場投資吸引力。另外，南向持股佔比預期提升，互聯互通政策完善，有望進一步提升港股換手率。若今年日均成交額在基準假設基礎上，每提升10%，對應全年利潤將提升5.1%。

該行指，若科技主題投資情緒延續、或潛在宏觀政策落地，成交額中樞上行仍具動力等，上調港交所目標價8.75%至435元，維持「跑贏行業」評級。

3‧17新設6隻股票期權 美資券商高盛提到，港交所成交穩健向上，盈利進入上升周期，現時估值僅處於周期中段，上調港交所今年至2027年的每股盈利預測分別6%、4%及4%，又調高目標價4.88%至431元，維持評級「買入」。

港交所最新目標價