恒指瀉776 全月仍漲兩千七

新地最新目標價

憂慮中美貿易戰升溫，港股在2月最後一個交易日急瀉，恒生指數收市重挫776點或3.28%，為去年10月以來最大單日跌幅，兼失守23,000關。不過，總結全月，恒指累升2,716點或13.43%，連續3個月向上，為去年9月以來最大單月升幅。

恒指昨低開102點，報23,616點，為全日高位，跌幅其後逐步擴大，曾插919點或3.87%，最終收市報22,941點。國企指數跌317點或3.63%，報8,417點；科技指數跌312點或5.32%，報5,568點。

全日大市總成交額輕微縮減0.04%至4,063.54億元，南下「北水」買入119億元，全月淨流入1,527.77億元。

另外，內地車企奇瑞汽車向聯交所提交上市申請，早前有傳其集資約10億美元（約78億港元）。