恒指瀉776 全月仍漲兩千七
憂慮中美貿易戰升溫，港股在2月最後一個交易日急瀉，恒生指數收市重挫776點或3.28%，為去年10月以來最大單日跌幅，兼失守23,000關。不過，總結全月，恒指累升2,716點或13.43%，連續3個月向上，為去年9月以來最大單月升幅。
恒指昨低開102點，報23,616點，為全日高位，跌幅其後逐步擴大，曾插919點或3.87%，最終收市報22,941點。國企指數跌317點或3.63%，報8,417點；科技指數跌312點或5.32%，報5,568點。
全日大市總成交額輕微縮減0.04%至4,063.54億元，南下「北水」買入119億元，全月淨流入1,527.77億元。
阿里插6% 新地受壓
新鴻基地產(00016)績後捱沽，昨收挫2.86%。不過，摩根大通認為，該公司是房地產板塊中最具韌性公司之一，其擁有穩健的資產負債表及多元化業務，但由於其是香港住宅市場的代表，股價與香港樓價相關。該行預期2025年本港樓價將跌5%，因而預計公司股價短期內將維持區間波動，予目標價70元，維持「中性」評級。
蜜雪暗盤升逾25%
新股市場方面，下周一掛牌的蜜雪集團(02097)，在輝立交易場暗盤收報257元，較招股價202.5元升26.91%，每手帳面獲利5,450元；耀才暗盤則收揚25.82%，每手帳面賺5,230元。
另外，內地車企奇瑞汽車向聯交所提交上市申請，早前有傳其集資約10億美元（約78億港元）。
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