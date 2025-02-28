券商點股：吉汽加強AI智能化布局

在資金持續流入推動下，港股進一步衝上24,000點水平，創出3年來的新高。事實上，資金流入是推動股市最大原動力，惟在短期累升幅度已多的情況下，要注意回吐壓力同時在積累。走勢上，恒生指數再度刷新本輪走勢的新高點後，最新支持位上移到22,700點，守穩的話，相信總體高位運行格局仍可保持，而大市成交量能否維持在3,000億元以上，也是關注點之一。

估值仍有上調空間 市場預期，關稅措施將可加強中國汽車的出口競爭力，加速中國汽車提升市場滲透率。吉汽公布的月報表顯示，1月未經審核的出口銷量有26,793輛，其總銷量佔比達到10%。另外，吉汽在新能源汽車方面的銷量也持續提速，純電動的銷量有79,992輛，按年增加120%，插電式混動的銷量41,079輛，按年增加39%。

與此同時，吉汽加強人工智能（AI）發展戰略，已宣布啟動汽車全域智能新時代，推動「AI+車」深度融合，相信對現時該股12倍市盈率，估值仍有提升空間。建議可於18元買入，目標價22元，支持位16元。

第一上海首席策略師 葉尚志（作者為註冊持牌人士）