股市估市：港股交易成本降提升吸引力

最新的一份《財政預算案》，金融方面涉及包括證券及衍生產品市場、交易及風險管理、離岸人民幣業務中心、優化與內地和國際的互聯互通、將房地產投資信託基金納入互聯互通標的、大宗商品發展，以及財富管理等領域，相信有助進一步穩固香港作為全球領先國際金融中心的地位。其中，有許多與股票市場相關的措施規劃。

首先，建議進一步降低股票交易成本，收窄最低上落價位，以縮窄買賣差價。港股股票交易成本除了股票印花稅外，最大的成本就是買賣差價，而本港市場在這方面相較於歐美市場都是偏貴的。

除了下調股票印花稅至之前的水平之外，如能將買賣差價進一步收窄，將有助降低整體交易成本，令股票計價的流動性加強。

此外，本次亦提及會繼續改革交易機制，港交所會在年中起為其交易後系統逐步引入新功能，並進行系統升級，以確保於年底前在技術上兼容「T+1」結算周期。過往港交所結算周期為「T+2」交收，而如能縮短交收時段，可實現更快資金回籠，如能年底前達到「T+1」結算，有助增強股票流通性。

同時，港交所正積極籌備開通「科企專線」，以便利有關企業的上市申請準備工作，相信有助本港首次公開招股（IPO）市場進一步回暖。除金融領域外，亦提及包括加強發展創新科技及人工智能（AI），並重點提速發展「北都」、為片區發展招標，以及賣地等土地供應安排，料有助本港創新科技、AI及樓市發展，進一步推動本港總體經濟發展。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興（作者為註冊持牌人士，未持有上述股份）