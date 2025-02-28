大行觀點：貿易風險籠罩全球經濟

基於政策不明朗因素增加，尤其是貿易威脅方面，整體穩健的環球經濟增長及通脹趨勢回落或將受壓，因此持更審慎態度。美國經濟增長表現突出，使其在貿易糾紛升級時處於較有利位置，其他主要經濟體則因增長趨緩，或面臨更大風險。

貿易或將成為拉大各地央行政策差異的因素，美國聯儲局按兵不動以評估相關影響，但包括歐洲央行在內的其他央行則因增長放緩風險而加快放寬政策。環球市場的主要風險包括貿易戰威脅升級影響經濟增長並重新推高通脹、央行政策失誤，以及地緣政治緊張局勢。

關稅戰潛在後果未明 美國總統特朗普一如競選時所承諾，迅速採取行動，將關稅變為談判工具。實施關稅主要基於創造更公平的貿易政策和獲取邊境安全保護。整體而言，這種更強硬的立場過去曾奏效，貿易夥伴會迅速採取行動達成協議或至少推遲關稅。不過，對於更依賴貿易的目標國家來說，風險相當高。

雖然美國在經濟基礎較強及貿易脆弱性較低的情況下展開這些行動，但如果演變為持久的貿易戰，特別是在當前通脹水平較高情況下，美國也不能幸免於潛在後果。鑑於不確定性增加，宜適度降低對股票的偏高配置。

鑑於經濟和企業盈利增長仍支持股市表現，繼續對股票維持偏高配置，但在政策不明朗因素增加的情況下，偏高估值或令市場交易受到下行風險影響。由於預期市場將日趨擴闊，看好估值更具吸引力的周期類板塊。區域配置方面，提升對中國股票配置至偏高水平。與2017年相比，中國這次更有準備應對貿易戰，且因應美國關稅有望推出更有力的刺激措施，從而推動股市上揚。

續配置短存續期債券 由於經濟增長仍穩健，加上環球貿易受阻可能推高通脹，債券孳息率或維持於高位，因此維持對債券的偏低配置。然而，鑑於美元持續走強，在減低貨幣風險的同時，仍維持短存續期債券配置。相對中期債券而言，現金的回報仍然吸引，皆因市場預期聯儲局將緩慢放寬政策，現金回報面臨的下行風險較小。

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