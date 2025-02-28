公居屋買賣：錦鞍苑未補價320萬沽

居屋市場交投有加快迹象，馬鞍山錦鞍苑未補價第二市場三房戶，減價逾一成，以320萬元沽出。

中原陳鴻霆表示，屋苑C座低層7室，實用面積約554方呎，原以約360萬元放售，減價約40萬元，於《財政預算案》公布後沽出，呎價約5,776元。原業主持貨約38年，現轉售帳面獲利約293.6萬元，升幅約11.1倍。

市區居屋連錄買賣，市場消息指出，鰂魚涌康山花園6座中層C室，為實用面積約592方呎的三房戶，昨以約560萬元未補價易手，呎價約9,459元。

香港置業陳瑞庭稱，九龍灣麗晶花園8座中層單位，實用面積約407方呎，已補價自由市場叫價約395萬元，減價後於預算案公布當日以約377萬元成交，呎價約9,263元。

朗屏邨兩年貶12% 不過，新措施未能扭轉樓價下挫局面，祥益黃慶德表示，元朗公屋朗屏邨悅屏樓中層15室，實用面積約349方呎，於自由市場以約252萬元售出，呎價約7,221元。單位2023年至今貶值約37萬元或約12.8%。