紀惠低估價放金鐘甲廈
紀惠集團繼續放售物業減磅，旗下金鐘甲級商廈遠東金融中心39樓全層，意向售價約2.5億元，低於估價，呎價逾2.3萬元。
第一太平戴維斯代理公開邀約出售上述全層寫字樓，單位建築面積約10,800方呎，以現狀連租約出售，公開邀約截止日期為2025年3月21日。該公司投資部首席資深董事温武忠表示，是次出售物業估值約2.7億元，對上高層成交為33樓，於2018年由內地大型企業以6.6億元購入自用，呎價逾6.1萬元。反映是次邀約出售的物業價格非常吸引，同時屬更高層數，擁維多利亞港海景，加上間隔方正實用，實用率高，適合自用或投資的準買家。資料顯示，紀惠集團於2006年以每方呎約10,683元買入上述放售單位。
灣仔總部呎價15載最平
事實上，該集團近日以約7,757萬元沽出灣仔新銀集團中心26樓的自用總部，呎價約10,500元，為約15年新低。單位面積約7,388方呎，紀惠於2003年以約1,880萬元買入，其後作自用，是次帳面獲利近5,900萬元。
近期該集團頻頻放售物業，商廈包括有寫字樓，如金鐘力寶中心、上環信德中心西翼、灣仔全幢酒店及尖沙咀柯士甸廣場全幢等；還有南區舂坎角華翠海灘別墅，估值約15億元，為最大額單一放盤物業。
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