紀惠低估價放金鐘甲廈

第一太平戴維斯代理公開邀約出售上述全層寫字樓，單位建築面積約10,800方呎，以現狀連租約出售，公開邀約截止日期為2025年3月21日。該公司投資部首席資深董事温武忠表示，是次出售物業估值約2.7億元，對上高層成交為33樓，於2018年由內地大型企業以6.6億元購入自用，呎價逾6.1萬元。反映是次邀約出售的物業價格非常吸引，同時屬更高層數，擁維多利亞港海景，加上間隔方正實用，實用率高，適合自用或投資的準買家。資料顯示，紀惠集團於2006年以每方呎約10,683元買入上述放售單位。