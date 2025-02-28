南首收6千票超購32倍 Belgravia Place 2期擬提價加推

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，首輪將發售單位包括120伙一房戶及61伙兩房戶，折實售價409.95萬至728.64萬元，折實呎價15,591元起。

同系長沙灣Belgravia Place第2期繼續軟銷，作最後衝刺。恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民指，項目今日下午5時半首輪發售148伙價單單位，對銷情有信心，相信「一Q清枱」機會大，不排除首輪銷售後加價加推，加幅約3至5%。