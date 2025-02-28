南首收6千票超購32倍 Belgravia Place 2期擬提價加推
《財政預算案》後首場新盤混戰正式開打。3個市區樓盤同期對撼。恒基地產(00012)牽頭發展的馬頭角南首，首輪銷售已於昨日截票，經過6日的收票期，最終截收約6,000張入票，按明日開售181伙計算，錄得超額認購約32倍。
恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，首輪將發售單位包括120伙一房戶及61伙兩房戶，折實售價409.95萬至728.64萬元，折實呎價15,591元起。
同系長沙灣Belgravia Place第2期繼續軟銷，作最後衝刺。恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民指，項目今日下午5時半首輪發售148伙價單單位，對銷情有信心，相信「一Q清枱」機會大，不排除首輪銷售後加價加推，加幅約3至5%。
Coasto錄千一登記
該盤截至昨晚累收約1,850張入票，暫超額認購約11倍，會於今日中午12時截票。發展商指，銷售中心首度增設人工智能室內設計生成器，為用家設計理想家居。
宏安地產(01243)旗下已屆現樓的鴨脷洲Coasto，於昨日結束一連6日的認購登記期，最終截收約1,100張票，以明日發售60伙價單單位計，超額認購逾17倍。該公司執行董事程德韻表示，即將出售的單位折實價381.6萬元起，入場單位為3樓E室，為實用面積253方呎一房戶，折實呎價約15,083元。
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