新界一手盤受追捧

胡致遠（左）稱，YOHO WEST PARKSIDE昨開始收票，最快有機會周末加推。右為謝文娟。

YOHO WEST PARKSIDE參觀踴躍 上然料短期推售 政府放寬樓價400萬元或以下物業印花稅至100元，細價樓即時受惠，帶挈新界一手樓盤受到市場更多關注。新鴻基地產( 00016 )發展的天水圍YOHO WEST PARKSIDE，日前首度對外開放示範單位後，單日錄得約2,500人次參觀。而萬科香港發展的大埔上然，預告短期內公布推售部署。

新地代理總經理胡致遠表示，YOHO WEST PARKSIDE昨日開始收票，將會視乎市場反應，最快有機會周末加推。到展銷廳的參觀人士，約七成來自新界區，主要為元朗、天水圍及屯門等地。不少投資者有興趣購入單位收租，預計該類客群比例會較上一期高。

新地會董事總經理謝文娟指，是次為項目買家提供多項置業優惠，購入單位的新地會會員，可獲價值約1,388元的集團會員獎賞計劃會籍，於旗下酒店餐廳及餅店消費，可享最高八折優惠。

上然近日頻頻軟銷為開售作準備。萬科香港董事總經理周銘禧指，該盤將於短期內介紹會所設施及公布銷售部署。項目全數單位的廚房配置多功能淨水器，採鈦導管將水加熱煮沸，過濾重金屬、細菌和部分病毒，住戶開啟水龍頭即可享用室溫或介乎60至98度的淨化水。

意嵐開放式成交價304萬 主打上車盤的項目續錄承接。旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第1期意嵐，昨日招標售出第3座19樓M室，為實用面積306方呎的開放式戶，成交價304.8萬元，呎價約9,961元，買家只需繳付100元的從價印花稅。

會德豐地產的將軍澳日出康城第12C期GRAND SEASONS，最新售出第1B座18樓A室三房戶，實用面積716方呎，成交價1,103.2萬元，呎價約15,408元。中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸連續5日錄得承接，昨以491.6萬元沽開放式戶，為1座42樓C室，呎價約21,561元。